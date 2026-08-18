Tottenham pondrá cifra histórica para fichar a seleccionado de Ecuador

El Tottenham de Inglaterra también se fijó en un jugador de la Selección de Ecuador y pagaría histórica cifra.

Al igual que otros grandes de Inglaterra como el Liverpool y Manchester United, el Tottenham de la Premier League es el nuevo de los grandes interesado en el fichaje de un seleccionado ecuatoriano.

Según medios británicos, Joel Ordóñez interesa al Tottenham y analizan pagar los 35 millones de euros en los que está cotizado por el Brujas. El defensor tuvo una lesión que lo alejó de una transferencia a Italia.

La fractura de su pie no es de gravedad pero el Inter de Milán lo quería fichar e incorporarlo lo más pronto posible. Grandes de Europa como Chelsea y Juventus también lo sondearon.

Brujas decidió que Joel Ordóñez comience la pretemporada con el equipo. El club belga no tiene ninguna oferta firme por el ecuatoriano, por lo que se remite a su contrato y espera que, una vez terminadas sus vacaciones, el jugador regrese a entrenar.

El Tottenham busca a Joel Ordóñez para reemplazar al argentino ‘Cuti’ Romero, quién hasta hace nada era el titular y uno de los mejores defensas de la liga inglesa.

Los números de Joel Ordóñez en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Joel Ordóñez acabó jugando un total de 225′ minutos con la camiseta de Ecuador. El central destacó en toda la Copa del Mundo y fue de lo más seguro con William Pacho y también con Piero Hincapié cuando este se movía.

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Joel Ordóñez – Selección de Ecuador

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En resumen