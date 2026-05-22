Revelan que Millonarios “alista despedida” para uno de sus jugadores referentes

Millonarios sigue con la reestructuración de su plantel y ahora revelan que alistan otra nueva despedida para el segundo semestre.

Millonarios es otro de los clubes que tendrá una fuerte actividad en su mercado de fichajes para el segundo semestre. Los refuerzos no llegan pero parece que ya alistan una nueva salida.

El periodista Carlos Antonio Vélez dio a conocer que Millonarios está preparando ya la despedida de Falcao a lo grande, además complementó “parece que no es una despedida del club, si no de su carrera”, contó.

El comunicador dio a entender que podría ser que Falcao tome la decisión de retirarse luego de que termine su contrato con Millonarios. El ‘Tigre’ tiene contrato por cerca de un mes más,

Otros hinchas interpertaron a que esto se debe a un homenaje final de Millonarios hacia uno de los goleadores históricos por su último ciclo con la camiseta del club.

🐯Ⓜ️ “Millonarios le está preparando una despedida a Falcao de su carrera futbolística” @velezfutbol en Palabras Mayores. pic.twitter.com/JAN2zY3VYR — Deportes RCN (@DeportesRCN) May 22, 2026

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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En resumen