Jeison Murillo eligió su próximo equipo en la Liga BetPlay

El defensor colombiano Jeison Murillo dejará el fútbol de Medio Oriente y decidió dónde jugar en la Liga BetPlay.

El defensor colombiano Jeison Murillo pondrá fin a su aventura en el fútbol de Medio Oriente y tiene todo listo para volver a la Liga BetPlay. El central tuvo ofertas de varios clubes y ya decidió.

Medios locales señalan que el Deportivo Cali será el nuevo club de Jeison Murillo para la Liga II. El central resignará el millonario salario que ganaba en Qatar para regresar a Colombia.

El Deportivo Cali no fue el único interesado, y es que en la misma ciudad el América de Cali le hizo una oferta. Al final el ex seleccionado de Colombia regresa al ‘Verde’ luego de 15 años.

Jeison Murillo no llegó a debutar en primera división en Colombia y se fue de las inferiores del Deportivo Cali en 2011. Pasó por clubes de España, Italia y de Qatar.

En Qatar gana cerca de 2 millones de dólares al año, cifra complicada de igualar para los grandes de Cali. A nivel de selección Colombia jugó 32 partidos, aunque no ha sido convocado desde el 2020.

Los títulos en la carrera de Jeison Murillo

Jeison Murillo ganó dos títulos en España, la liga con el FC Barcelona y la Copa del Rey con el Valencia CF. En Colombia ganó un campeonato juvenil con Deportivo Cali.

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Jeison Murillo Selección Colombia.

En resumen