El millonario club que va por el fichaje de Richard Ríos

Richard Ríos tuvo un discreto Mundial con la Selección de Colombia pero aún así podría dar el salto a otro grande de Europa.

Richard Ríos fue quizás uno de los jugadores de la Selección de Colombia que tuvo un Mundial discreto. Aún así el volante nacional es seguido por grandes clubes de Europa, este viernes revelan una millonaria oferta que llegaría por el jugador.

El Newcastle United tiene a Richard Ríos entre sus alternativas de refuerzo para el medio campo. El club inglés, uno de los más lucrativos de la Premier League desde el ingreso de los inversores de Medio Oriente, podrían poner hasta 50 millones de euros por el jugador.

El Newcastle está por cerrar la venta de Bruno Guimaraes al Arsenal y una de las alternativas a reemplazar al brasileño es el actual volante del Benfica. Richard Ríos cumple su segunda temporada en Portugal.

No es el único equipo que ha trascendido que monitorea a Richard Ríos, con el Napoli de Italia y el Manchester United también sondeando al seleccionado de Colombia.

Más allá de que en la Copa del Mundo fue Gustavo Puerta quién se impuso en el once titular, Richard Ríos sigue siendo uno de los referentes de la nueva generación de Colombia.

¿Hasta cuándo tiene tiene contrato Richard Ríos en Benfica?

Con el Benfica, Richard Ríos tiene un contrato largo aún por cumplir. El colombiano firmó hasta 2030. En su primer año no pudo ser campeón de Portugal.

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Richard Ríos – Selección Colombia

En resumen