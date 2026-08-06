¿Se quiere ir de Millonarios? Fabián Bustos habla de su futuro y sorprende a todos

Fabián Bustos habló de su futuro y sorprendió a todos con estas palabras, tras ser muy criticado en Millonarios.

Fabián Bustos no la viene pasando bien en Millonarios, puesto que, el DT aún no termina de convencer a la hinchada y los resultados tampoco lo acaban de acompañar. Es por eso que ahora se cuestiona su futuro, aunque él no se ve muy lejos de Colombia.

En una entrevista, Bustos reconoció el nivel que hay en la Liga de Colombia y confesó que su intención es quedarse muchos años más en el campeonato local. Aunque tal vez no en Millonarios, el ‘Toro’ ve al fútbol colombiano como el tercer fuerte de Sudamérica tras Brasil y Argentina.

“La liga colombiana es de lo mejor del continente. En todos los equipos encontramos muy buenos jugadores. Después de Brasil y Argentina son los mejores. Me veo mucho tiempo en la liga colombiana. Es un lugar que hace mucho quería llegar”, sentenció Bustos en diálogo con Win.

En su larga carrera, Fabián Bustos ha pasado por diferentes Ligas en su carrera. El entrenador dirigió mucho tiempo en Ecuador, hizo lo propio en Brasil, fue campeón en Perú, también estuvo en Paraguay y ahora finalmente llegó a Colombia.

Bustos llegó a Millonarios en este 2026. (Foto: GettyImages)

El entrenador argentino también reconoció que con Millonarios buscarán pelear por todo, aunque sabe que ganar el campeonato es muy complicado. “Es obligación estar en los cuadrangulares finales y como equipo grande pelear por el campeonato. Decir que vamos a jugar las finales es una falacia porque hay un montón de equipos armados”, sentenció el DT.

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El contrato de Fabián Bustos en Millonarios

Ahora mismo, Fabián Bustos tiene un contrato con Millonarios hasta finales de esta temporada 2026. Los resultados que el entrenador consiga en este segundo semestre definirán su futuro y si finalmente sigue o no dirigiendo al equipo ‘Embajador’ en los siguientes años.

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