El primer regalo que le dieron a Eduardo Vilarete tras superar con éxito la amputación de una pierna

¡Ejemplo de superación y amor al fútbol! El emotivo regalo que le entregaron a Eduardo Vilarete tras su amputación. ¡Míralo aquí!

De un momento a otro el nombre de Eduardo Emilio Vilarete volvió a ser mencionado en la actualidad del fútbol de Colombia. Aquel histórico delantero apareció en una foto con el entrenador Alberto Gamero antes de que le amputaran la pierna izquierda. Superó con éxito la operación y ya recibió un primer regalo.

Vilarete pasó por equipos como Unión Magdalena, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima. El delantero también jugó en Perú y Ecuador registrando más de 200 goles oficiales. Ahora, se está jugando uno de los partidos más importantes de su vida, y ya lo empezó ganando.

Al exfutbolista colombiano lo diagnosticaron con un tipo de cancer llamado sarcoma. La enfermedad volvió a aparecer tras una primera intervención y la decisión de los especialistas fue la amputación de la pierna izquierdo.

Así tomó Eduardo Vilarete la noticia que le iban a amputar una pierna

Vilarete antes de ser operado. (Foto: X / @SantyMartinezM)

“Inicialmente fue muy fuerte todo para mi padre, entendiendo que su vida laboral en el campo deportivo estaba activa a través de su trabajo en el Unión Magdalena. Sin embargo, luego de las charlas con los médicos y la asesoría sicologíca de los especialista de la clínica, empezó a entender mejor el tema. Además, la familia, sus amigos, los medios lo han abrazado y esto ha facilitado su aceptación. Sin embargo, es un tema, que va a requerir de un muy buen tiempo para su recuperación física y sicológica“, le dijo Angélica Vilarete al portal ‘Gol Caracol’ antes de la operación resultara exitosa.

El primer regalo a Eduardo Vilarete tras superar con éxito la amputación de una pierna

La autoridades del fútbol colombiano visitaron a Eduardo Emilio Vilarete luego de conocerse que fue operado con éxito y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, no dudó en regalarle la camiseta de la Selección Colombia con el número ‘9’. Esta prenda está avaluada en la tienda oficial de Adidas en $649.900 pesos colombianos.

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Carlos Zuluaga Eduardo Vilarete y Ramón Jesurún. (Foto: X / @FCF_Oficial)

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