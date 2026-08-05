¡Oficial! La Selección Colombia tiene nuevo rival para jugar en la fecha FIFA

La Selección Colombia ya tiene fecha y rival para jugar un nuevo partido amistoso en la siguiente fecha FIFA.

Este miércoles 5 de agosto de 2026 se confirmó un nuevo rival que tendrá la Selección Colombia para jugar en la fecha FIFA del mes de septiembre y octubre. Este sería el último encuentro que juegue el equipo nacional en esta larga fecha que se viene.

¿Cuál es el nuevo rival de la Selección Colombia?

Se confirmó que la Selección Colombia volverá a jugar el próximo 6 de octubre de 2026 cuando enfrente a Perú. El partido se disputará en Miami, Florida. El equipo de Néstor Lorenzo realizará una importante gira de amistosos en Estados Unidos.

Junto a Perú también se une el otro rival que tendrá la Selección Colombia en estos amistosos que es México. Ese encuentro se jugaría en septiembre. Entonces, a la Selección Colombia le quedan ahora mismo 2 partidos más por cuadrar y se especula que podrían ser rivales de CONCACAF.

Perú confirmó el amistoso contra Colombia. (Foto: @SelecciónPeru)

Colombia tiene que jugar este amistoso pensando en iniciar un nuevo proceso y en este mismo también iniciaría un recambio para la Selección. Tras el Mundial 2026, Néstor Lorenzo fue renovado, pero debe liderar un delicado recambio en el equipo nacional.

El ranking FIFA de la Selección Colombia

Antes de jugar sus amistosos en la fecha FIFA de septiembre y octubre, la Selección Colombia ahora se ubica en el puesto 11 del ranking FIFA y en caso de los resultados que se puedan dar en los siguientes amistosos; el equipo tricolor podría entrar al top 10.

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En síntesis: