La condición que puso Rodrigo Contreras para quedarse en Millonarios

Rodrigo Contreras volvió a hablar de su futuro y dejó una indirecta de qué es lo que quiere para quedarse en Millonarios.

Rodrigo Contreras fue la figura de Millonarios en su victoria contra Boston River por Copa Sudamericana, y el delantero argentino aprovechó para volver a hablar de su futuro. El goleador descartó querer irse por motivos personales pero dejó una ‘condición’ para seguir en el club.

“El club tiene la opción de compra; esperemos qué quieren ellos, para que sea un proyecto deportivo que sea bueno para competir en Liga el torneo que viene, que sea competitivo. Tenemos un gran grupo, creo que el club se merece competir cosas grandes; ojalá que podamos clasificar en la Copa (Sudamericana) porque eso sería muy bueno para el club internacionalmente”, empezó declarando que espera una renovación del plantel.

“Se dijeron muchas cosas con las declaraciones que di. No voy a ocultar que pasé un momento muy complicado, eso lo tengo claro; y no por haber hecho cuatro goles diga que me quiero quedar. Estoy muy contento, la gente me da mucho cariño y estoy muy feliz por eso”, descartando que se iría por motivos personales.

“Si el club quiere contar conmigo para mucho tiempo, yo estoy con toda la disposición. Ojalá se pueda dar. Me siento muy a gusto en Millonarios, me pone muy feliz que coreen mi nombre en tan poco tiempo”, finalizó.

Millonarios mantiene viva sus opciones de avanzar de ronda en Copa Sudamericana, mientras tanto en Liga BetPlay se quedaron fuera de los play offs del campeonato.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Rodrigo Contreras lleva 12 goles en el semestre.

En resumen