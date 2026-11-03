Se habló de la posibilidad de una salida y ahora Millonarios ya tiene una decisión con Rodrigo Ureña.

Millonarios ya está trabajando en la continuidad de uno de sus jugadores más importantes del once para la siguiente temporada. El equipo ‘Embajador’ ya piensa en 2027 y es por eso que quiere mantener a algunos jugadores y fichar a otros.

El jugador que ya tendría definido quedarse en Millonarios para la siguiente temporada es Rodrigo Ureña. El volante fue relacionado con un posible regreso para irse a Universitario en Perú, pero ahora se dan detalles de cuál sería su plan para 2027.

Según la información de Alexis Rodríguez, el deseo de Rodrigo Ureña es cumplir su contrato con Millonarios, pero también de existir la posibilidad ampliarlo más. El volante chileno ahora mismo tiene contrato hasta finales de la temporada 2027 y se puede quedar más.

A Millonarios no ha llegado ninguna oferta por Rodrigo Ureña, por lo cual, el club está tranquilo con el jugador y no lo vendería para la siguiente temporada. Entonces, está totalmente descartado algún movimiento de mercado para irse a otro club.

Ureña es titular y figura con Millonarios. (Foto: Imago)

Millonarios quiere mantener una estructura y reforzarla acorde a lo que Alberto Gamero quiere. El DT también recibió una plantilla que él no pudo armar, por lo cual, tendrá que contratar jugadores a su gusto para el siguiente año y formar un equipo que juegue como él quiere.

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Los números de Rodrigo Ureña en Millonarios en esta temporada

En toda la temporada, Rodrigo Ureña ha jugado con Millonarios un total de 39 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 4 asistencias. Suma en cancha poco más de 3.000 minutos, mostrando que es un jugador clave para el armado del club.

En síntesis: