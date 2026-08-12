Habemus DT: Selección de Ecuador está a nada de cerrar a su nuevo entrenador

La Selección de Ecuador está cerca de oficializar a su nuevo entrenador, tras semanas de búsqueda reportan que uno está por cerrar el acuerdo.

La Selección de Ecuador pondría fin a la búsqueda de su nuevo entrenador, este miércoles reportan que la ‘Tri’ habría encontrado ya al DT para reemplazar a Sebastián Beccacece.

Según radio Diblu, Luis Zubeldía está a nada de cerrar su llegada a la Selección de Ecuador. El argentino fue opción antes de Beccacece y ahorita sería su relevo pensando en las Eliminatorias 2030.

Su salario rondaría los 3 millones de dólares, además la FEF tendría que pagar cerca de 600 mil dólares para interrumpir el contrato del entrenador con Fluminense.

En Ecuador, Luis Zubeldía obtuvo sus primeros títulos como entrenador, la Copa Sudamericana y la LigaPro 2023, ambos con Liga de Quito. En Fluminense fue campeón del Cariocao.

Con esto quedaron descartados en el camino otros nombres como Roberto Martínez, Robert Moreno, Thomas Christiansen, Marcelo Gallardo, Ramón Díaz y Guillermo Almada

Los otros clubes que habrían contacado a Luis Zubeldía

Luis Zubeldía también entró en planes de los argentinos Boca Juniors y Racing, los colombianos Atlético Nacional y América de Cali y los brasileños Corinthians antes de que firme con Sao Paulo y luego Fluminense.

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Luis Zubeldía – Liga de Quito.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

En resumen

La Selección de Ecuador está a detalles de cerrar la contratación de su nuevo director técnico para asumir el mando de La Tri.

de su nuevo director técnico para asumir el mando de La Tri. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) dejó muy avanzadas las negociaciones con el estratega elegido tras intensas semanas de búsqueda.

El anuncio oficial se realizaría en las próximas horas para arrancar el nuevo ciclo deportivo en este 2026.