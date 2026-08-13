VIDEO | Juan Fernando Quintero arranca con dos golazos en el Medellín

Sin duda uno de los jugadores que más expectativa generan en el fútbol de Colombia y en el DIM es el regreso de Juan Fernando Quintero. El ex River Plate ya se sumó a los entrenamientos y anotó dos virales golazos.
Demostrando la calidad técnica que tiene pero también su potencia, el volante de la Selección de Colombia sacó un zapatazo lejano inatajable para el portero. Los hinchas recordaron el gol a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018.
El segundo, sacando gala de su precisión técnica, sacó un remate cruzado que engañó al portero. Juan Fernando Quintero regresará oficialmente como titular seguramente cuando vuelva el torneo.
Juanfer llega como uno de los refuerzos más caros de la Liga BetPlay, no solo ganará millones de dólares como salario anual, si no que también pasará a ser accionista del club.
El gigante sueldo que ganará Juan Fernando Quintero en el DIM
De acuerdo a la información de El Futbolero Colombia, el sueldo de Juan Fernando Quintero por mes sería de entre 150.000 y 200.000 dólares mensuales, lo cual llevaría el salario por temporada de JuanFer a una cifra cercana a los 2 millones de dólares. No obstante, aún no se ha revelado de manera oficial.
[🪄❤️💙] Juan Fernando Quintero 😮💨🎯🎩 pic.twitter.com/jMXga38hub— DIM (@DIM_Oficial) August 12, 2026
En resumen
- Juan Fernando Quintero tuvo un arranque deslumbrante con el Independiente Medellín al convertir dos golazos de alta factura en esta temporada 2026.
- La calidad técnica del volante ‘cafetero’ se hizo viral tras liderar la ofensiva del ‘Poderoso’ con remates espectaculares que marcaron la diferencia en el partido.
- Su destacado nivel en la Liga BetPlay reafirma su vigencia y lo sostiene como una alternativa de jerarquía para el esquema de la Selección Colombia.