VIDEO | Juan Fernando Quintero arranca con dos golazos en el Medellín

El colombiano Juan Fernando Quintero tuvo sus primeros entrenamientos con el Independiente Medellín y anotó dos golazos.

Sin duda uno de los jugadores que más expectativa generan en el fútbol de Colombia y en el DIM es el regreso de Juan Fernando Quintero. El ex River Plate ya se sumó a los entrenamientos y anotó dos virales golazos.

Demostrando la calidad técnica que tiene pero también su potencia, el volante de la Selección de Colombia sacó un zapatazo lejano inatajable para el portero. Los hinchas recordaron el gol a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018.

El segundo, sacando gala de su precisión técnica, sacó un remate cruzado que engañó al portero. Juan Fernando Quintero regresará oficialmente como titular seguramente cuando vuelva el torneo.

Juanfer llega como uno de los refuerzos más caros de la Liga BetPlay, no solo ganará millones de dólares como salario anual, si no que también pasará a ser accionista del club.

El gigante sueldo que ganará Juan Fernando Quintero en el DIM

De acuerdo a la información de El Futbolero Colombia, el sueldo de Juan Fernando Quintero por mes sería de entre 150.000 y 200.000 dólares mensuales, lo cual llevaría el salario por temporada de JuanFer a una cifra cercana a los 2 millones de dólares. No obstante, aún no se ha revelado de manera oficial.

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En resumen