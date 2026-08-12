El increíble salario de Daniel Arcila, el colombiano que anotó 2 goles y eliminó al Inter Miami de Messi

Los reflectores de las cámaras apuntaban a estrellas como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, pero el que terminó llevándose la atención fue un colombiano. Daniel Arcila anotó dos goles para que el Club León eliminara al Inter Miami en la Leagues Cup 2026 y eso no fue lo único que sorprendió. Su salario resulta difícil de creer.

Inter Miami llegaba con pocas chances de clasificar a cuartos de final de la Leagues Cup, debía ganar por una buena diferencia de gol y esperar otros resultados. Arcila fue el gran responsable que no se cumpliera con este objetivo por dos goles de gran factura.

Primero fue una anotación al minuto cinco del segundo tiempo con una definición que engañó al arquero Rocco Ríos y luego sorprendió con una remate con el empeine para marcar el 3-2 de la victoria del Club León contra el Inter Miami de Messi.

Este es el salario de Daniel Arcila, el colombiano que anotó 2 goles y eliminó a Messi

Micael dos Santos y Daniel Arcila. (Foto: Getty Images)

El Club León ha pagado salarios de la talla de los cinco millones de dólares que recibió James Rodríguez en 2025, por eso resultó increíble que el portal ‘Salary Report’ le registrara a Arcila un salario anual de 205.088 dólares. Sobre todo, por el potencial que tiene el volante colombiano, de 24 años, que anotó 2 goles y eliminó al Inter Miami de Leo Messi y compañía.

El gesto de Jhohan Romaña con Messi que sorprendió a todos

Messi venía de asistir al funeral de su padre Jorge Messi el domingo 9 de agosto, y tan solo dos días después, ya estaba en cancha para jugar más de 45 minutos en el partido Inter Miami vs. León por la Leagues Cup. Jhohan Romaña se encontró al ’10’ argentino en una jugada y tuvo el gesto de abrazarlo y alzarlo para sorprender a todos. ¡Video!

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Romaña fue una de las figuras del triunfo 3-2 del León ante Inter Miami y fue uno de los responsables de que el regreso de Messi no fuera con gol. Luego de otra gran acción defensiva ante Leo… ¡¡LE HIZO UPA!!



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