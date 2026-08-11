Yáser Asprilla cambiará de club y revelan los equipos que ofertaron por él

El extremo colombiano Yáser Asprilla dejaría el Girona y hay varios grandes de Sudamérica y otros de Europa interesados en el colombiano.

El volante colombiano Yáser Asprilla podría poner fin a su etapa como jugador del Girona y ser vendido. El centrocampista de último paso por el Galtasaray, tiene al menos tres ofertas para cambiar de club.

Según el periodista Pipe Sierra, Yáser Asprilla dejará el Girona y tiene ofertas de Flamengo y Cruzeiro de Brasil así como de clubes de primera divisón de España, Portugal y Francia.

El centrocampista es del gusto de Flamengo sin embargo con la llegada de Luiz Henrique, el Fla podría desistir. El colombiano dejó el país en el 2022 tras jugar en el Envigado.

Ha tenido pasos euroepos por el Watford de Inglaterra, el Girona de España y el Galatasaray de Turquía. Muchos lo ponen como uno de los nuevos jugadores de la Selección Colombia.

Asprilla jugó apenas 9 partidos en el club turco sin anotar goles ni dar asistencias, antes en el Girona jugó 17 partidos anotando 1 solo tanto con el club dueño de sus derechos deportivos.

El valor de mercado de Yaser Asprilla

Yáser Asprilla tiene un valor de mercado de 14 millones de euros según el portal Transfermarkt. Flamengo ofrecería una cifra similar para juntarlo a Jorge Carrascal.

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Yáser Asprilla – Selección de Colombia

En resumen