Yáser Asprilla cambiará de club y revelan los equipos que ofertaron por él

El volante colombiano Yáser Asprilla podría poner fin a su etapa como jugador del Girona y ser vendido. El centrocampista de último paso por el Galtasaray, tiene al menos tres ofertas para cambiar de club.
Según el periodista Pipe Sierra, Yáser Asprilla dejará el Girona y tiene ofertas de Flamengo y Cruzeiro de Brasil así como de clubes de primera divisón de España, Portugal y Francia.
El centrocampista es del gusto de Flamengo sin embargo con la llegada de Luiz Henrique, el Fla podría desistir. El colombiano dejó el país en el 2022 tras jugar en el Envigado.
Ha tenido pasos euroepos por el Watford de Inglaterra, el Girona de España y el Galatasaray de Turquía. Muchos lo ponen como uno de los nuevos jugadores de la Selección Colombia.
Asprilla jugó apenas 9 partidos en el club turco sin anotar goles ni dar asistencias, antes en el Girona jugó 17 partidos anotando 1 solo tanto con el club dueño de sus derechos deportivos.
El valor de mercado de Yaser Asprilla
Yáser Asprilla tiene un valor de mercado de 14 millones de euros según el portal Transfermarkt. Flamengo ofrecería una cifra similar para juntarlo a Jorge Carrascal.
Yáser Asprilla – Selección de Colombia
En resumen
- Yaser Asprilla alista un nuevo cambio de club en este mercado de pases tras no afianzarse en su destino actual.
- Se revelaron las ofertas y clubes interesados por el atacante colombiano, con propuestas provenientes del fútbol europeo y sudamericano.
- La búsqueda de continuidad resulta determinante para el joven talento ‘cafetero’ con el fin de afianzarse en el radar de la Selección Colombia para este 2026.