Se abre una puerta para quitarle el estadio ‘El Campín’ a Sencia: Tribunal decide

Remezón en la concesión de Bogotá. Se abre una puerta para quitarle el estadio 'El Campín' a Sencia si se da una histórica decisión de un Tribunal.

Estalló lo que era un secreto a voces. Sencia, empresa que está encargada de la operación, administración y transformación del Estadio Nemesio Camacho El Campín, volvió a incumplir con el estado de la cancha y, aunque parecía imposible que les quitarán el manejo del recinto deportivo más importante de Bogotá, se abrió una puerta. ¡Un tribunal decide!

Luego de que la Dimayor tuviera que reprogramar el partido Millonarios vs. Once Caldas 15 minutos antes del inicio del encuentro por el mal estado de la cancha ‘El Campín’, al periodista Javier Hernández Bonnet le llegó un documento legal del cual pocos tenían conocimiento.

“Me ha llegado un documento que dice ‘El Campín’ se respeta fue donado para fútbol, no para conciertos. La polémica por los conciertos en ‘El Campín’ no es nueva, pero tiene una raíz jurídica que pocos recuerdan. El estadio no fue comprado por el distrito, fue donado y esa donación tiene una condición clara. En 1938, Luis Camacho Matiz y Leonilde Matíz de Camcho donaron al municipio de Bogotá una finca de seis hectáreas conocida como ‘El Campín’, porque la gente iba a hacer camping, para que allí se construyera un estadio con motivo de los Juegos Bolivarianos”, contó Bonnet en la emisora ‘Blu Radio’ y lo más interesante estaba por llegar.

Por este motivo, le podrían quitar el estadio ‘El Campín’ a Sencia

La cancha de El Campín. (Foto: X / @ JFCadavid)

A pesar de que fue una donación, Javier Hernández Bonnet explicó que “la condición que hoy está en demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es textual, según la escritura pública número 3305 de 1937 a destinar el primero y el segundo de los lotes mencionados exclusivamente para construir en él el estadio y sus dependencias que llevará el nombre de Nemesio Camacho. Es lo que le llama en derecho una donación modal, te doy, pero solo para esto, dice artículo 4180″. ¿Y entonces, se le puede quitar a Sencia el manejo de ‘El Campín’?

La demanda para quitarle ‘El Campín’ a Sencia

“En agosto de 2026, los herederos de la familia Camacho demandaron al Distrito, al IDRD y a la Asociación Público Privada (Sencia) encargada del lugar. Los demandantes argumentan que el nuevo megaproyecto del Campín, que contempla la construcción de un hotel, centro comercial, auditorio filarmónico, oficinas y zonas gamer, viola la condición de destinación exclusiva para el deporte. A raíz de este presunto incumplimiento de contrato, los herederos están exigiendo judicialmente la devolución de los terrenos donde actualmente se ubica el estadio“, reveló Bonnet.

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