Mientras Millonarios confirmó cuándo jugará en Bogotá, esto anunció Fonseca de su concierto en ‘El Campín’

Un escándalo que se veía venir… Millonarios no pudo jugar contra Once Caldas en el estadio ‘El Campín’ el martes 13 de octubre por el mal estado de la cancha y ya publicó cuándo volverá a jugar en Bogotá. Mientras esto sucedía, el cantante Fonseca hizo un anuncio sobre el concierto que tendrá ‘El Campín’.
Las ironías de la vida. La gran polémica pasa porque Sencia, empresa que está encargada de operación, administración y transformación del Estadio Nemesio Camacho El Campín, no cumplió con tener la grama lista luego del concierto del grupo surcoreano BTS que tuvo más de 100.000 asistentes
La premisa de que Sencia le sigue dando más importancia a los conciertos en el estadio ‘El Campín’ que a los partidos de fútbol tuvo un nuevo episodio y… Todo parece indicar que esta tendencia va a seguir por lo que anunciaron Millonarios y el cantante Fonseca.
Millonarios confirmó cuándo volverá a jugar y esto anunció Fonseca de su concierto en ‘El Campín’
Escudo de Millos y Fonseca.
Mientras Millonarios confirmó que volverá a jugar en Bogotá el próximo sábado 17 de octubre a las 6:00 P.M. cuando enfrente a Jaguares de Córdoba, el partido contra Once Caldas fue reprogramado para el martes 20 del mismo mes a las 8:30 P.M, Fonseca, lejos de anunciar que reprogramó su concierto por el estado de la cancha, lo que anunció fue que “hoy (14 de octubre) solo puedo decir gracias. La casa está llena. Nos vemos el sábado 24 de octubre en el estadio ‘El Campín’ de mi Bogotá del alma. Agotado“.
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Los conciertos confirmados que complican la cancha de ‘El Campín’
La cosa no tiene pinta de mejorar. No solo hay un concierto en el estadio ‘El Campín’ a 11 días de haberse aplazado un partido de fútbol por las malas condiciones de la cancha, también hay otros conciertos confirmados en este recinto: Ryan Castro, Los Tigres del Norte, Megaland, Juntos de Nuevo: Misión Campín y Karol G (tres fechas).
Eventos en El Campín. (Foto: X/ @JuankPiza)
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¿Quién será el próximo rival de Millonarios en Bogotá?
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Datos clave
- Millonarios anunció la reprogramación de sus partidos para el 17 y 20 de octubre.
- En contraste, Fonseca anunció que su concierto del 24 de octubre está totalmente agotado.
- Se confirmaron conciertos adicionales en El Campín pese al aplazamiento de Millonarios.