Dos gigantes de Inglaterra ofrecen más por Samuel Martínez

Samuel Martínez podría ser la siguiente gran promesa de Colombia en dar el salto a Europa, mientras el Bayern Múnich quiere ficharlo, ahora dos gigantes de Inglaterra se han metido en la pelea por la joya de la Selección Colombia.

Según el periodista Ben Jacobs, Liverpool y Chelsea están interesados en el joven volante del campeón Sudamericano sub 17. Los ‘blues’ alistan nuevamente una ola de contrataciones de jóvenes jugadores como lo hicieron con nombres como Kendry Páez, Estevao Williams, el argentino Aanselmino entre otros.

El interés de los gigantes de la Premier es más fuerte que el cuadro alemán, tanto que pagarían más de los cinco millones de euros que ofrece el vigente campeón de la Bundesliga.

Samuel Martínez pertenece a las canteras de Atlético Nacional, ahora los ‘Verdolagas’ tendrán que hacerle un contrato profesional acorde a lo mostrado para que no se vaya libre.

El portal Caughtoffside dio a conocer que el partido consagratorio de Colombia vs. Brasil hizo que los clubes de la Premier se decidieran a comprarlo. Por normativa FIFA, seguirá cedido hasta que cumpla los 18 años de edad y luego irá a Europa.

Samuel Martínez prende alarmas en Atlético Nacional

“Con Nacional no tengo contrato firmado, pero tengo muy buena relación. Del equipo profesional de Nacional nadie me ha dicho nada, los directivos si me felicitaron y ahora que vayamos a Guarne creo que nos darán algo”, comentaba el talentoso volante en charla con Win Sports. Así, Atlético Nacional podría perder al juvenil si no le da un contrato profesional.

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Samuel Martínez – Colombia vs. Brasil.

En resumen