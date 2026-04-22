Atlético Nacional define las dos primeras salidas para junio ¿hay sorpresas?

Atlético Nacional no ha encontrado en este semestre la regularidad en rendimiento que hace justicia a ser el plantel más caro del país, es por esto que para junio habría cambios importantes. El club ‘Verdolaga’ definió sus dos primeras salidas para junio.

El arquero David Ospina y el volante Edwin Cardona son los primeros jugadores que están en la lista de salidas. El portero y el volante son los nombres con mayor trayectoria y renombre del plantel pero este año su aporte ha sido limitado.

Su edad y su falta de minutos no son los únicos factores para su salida, ya que ambos son dos de los jugadores que mayores salarios cobran dentro del club. No se descartan nuevos fichajes para el segundo semestre si ambos salen.

Edwin Cardona fue autocrítico y reconoció que no viene siendo el aporte esperado y que su suplencia hasta cierto punto es justificada. En conjunto ambos cobran más de 100 mil dólares mensuales.

Juan Manuel Zapata y Marlos Moreno son los otros dos jugadores que están en la rampda de salida. Diego Arias tampoco está firme en el cargo aunque las críticas se han ido disipando con los resultados positivos.

Los fichajes Atlético Nacional 2026

Alfredo Morelos, Cristian ‘Chicho’ Arango, Eduard Bello, Kevin Castaño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez fueron las contrataciones del Verdolaga para este año.

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Edwin Cardona – Atlético Nacional

En resumen