Conmoción en Colombia por la confesión de Lorenzo sobre Villa a 14 días del Mundial: “Me equivoqué”

¿Arrepentimiento táctico o presión mediática? Conmoción por la cruda confesión de Lorenzo sobre Villa a 14 días del Mundial: "Me equivoqué".

El entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de los 26 jugadores convocados de la Selección Colombia al Mundial 2026 y la gran pólemica fue la supuesta exclusión que hizo a última de hora de Sebastián Villa. Acto seguido, el DT argentino hizo una confesión que conmocionó a todo el país.

Empezaron a pasar los minutos y Lorenzo no salía a la conferencia de prensa en la que iba a anunciar los convocados de Colombia al Mundial. Aquí está pasando algo, pensaron los más incrédulos. Y sí… El periodista Alejandro Pino reveló todo el escándalo que tuvo a Villa como uno de los protagonistas.

Según reveló Pino, Sebastián Villa estaba en la lista de los 26 jugadores que iban a representar a la Selección Colombia en el Mundial 2026, pero Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, impidió que el extremo fuera incluido. Uno de los motivos habría sido la presión de algunos patrocinadores de la ‘Tricolor’. Néstor Lorenzo iba a aclarar la situación. ¿O no?

La confesión de Lorenzo sobre Sebastián Villa: “Me equivoqué”

Lorenzo habló sobre Villa antes del Mundial. (Foto: Getty Images)

“El tema de Sebastián fue algo duro por las cosas que escuché y las cosas que hicieron. ¿No? Creo que él no se merecía eso, creo que me equivoqué en exponerlo. Y bueno… Vi que los hogares pensaban distino, el hombre y la mujer pensaban distinto y me parece… Más vale que nunca que se van a poner de acuerdo, pero siempre con buena voluntad”, le dijo Lorenzo a ‘Gol Caracol’ sobre la no convocatoría de Villa al Mundial 2026.

Lorenzo respondió por qué no convocó a Sebastián Villa al Mundial 2026

El periodista Javier Hernández Bonnet le preguntó a Néstor Lorenzo si sintió presión para no convocar a Sebastián Villa al Mundial y ahí apareció la razón del no llamado. “La decisión fue futbolística en cuanto a que él no pudo jugar este partido (amistoso vs. Costa Rica), no pudo estar con nosotros el tiempo que necesitabamos, pero tampoco el contexto no lo ayudó“, afirmó el técnico de la Selección Colombia.

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