Miller Bolaños regres a LigaPro y será rival de Emelec

El volante ecuatoriano Miller Bolaños dejó Emelec hace meses y ya tendría nuevo equipo en LigaPro pese a rumores del exterior.

Luego de su repentina salida de Emelec, el volante ecuatoriano Miller Bolaños parecía que iba a demorar en encontrar nuevo club, sin embargo ya esta cerca de arreglar su futuro. El ex Emelec tiene todo listo con club de LigaPro.

Según cuenta KCH Radio, Miller Bolaños esta cerca de fichar por Guayaquil City FC. El club ciudadano tendrá de regreso a su volante figura en el ascenso el año pasado.

Miller Bolaños se encontraba entrenando en Naranja Mecánica de Segunda Categoría, sin embargo era solo para no perder ritmo y ahora volvería a primera división.

Guayaquil City pelea no solo mantener la categoría si no también clasificar a un torneo internacional. Miller Bolaños dejó Emelec por temas disciplinarios pese a que era uno de los jugadores de mejor rendimiento bajo Vicente Sánchez.

A mitad de temporada también sonó para Juan Pablo II de la primera división de Perú, así como en El Nacional y Delfin SC de LigaPro, sin embargo los ‘Ciudadanos’ presionaron para su regreso.

Los números de Miller Bolaños en este 2026

En este 2026 con Emelec en la LigaPro, Miller Bolaños jugó un total de 6 partidos. Marcó 1 gol, y se hizo expulsar en un partido, el cual fue su último encuentro con la camiseta azul. Ahora el futbolista está libre en el mercado de fichajes.

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Miller Bolaños ya estuvo en Guayaquiil City

En resumen