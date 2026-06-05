Miller Bolaños regres a LigaPro y será rival de Emelec

Luego de su repentina salida de Emelec, el volante ecuatoriano Miller Bolaños parecía que iba a demorar en encontrar nuevo club, sin embargo ya esta cerca de arreglar su futuro. El ex Emelec tiene todo listo con club de LigaPro.
Según cuenta KCH Radio, Miller Bolaños esta cerca de fichar por Guayaquil City FC. El club ciudadano tendrá de regreso a su volante figura en el ascenso el año pasado.
Miller Bolaños se encontraba entrenando en Naranja Mecánica de Segunda Categoría, sin embargo era solo para no perder ritmo y ahora volvería a primera división.
Guayaquil City pelea no solo mantener la categoría si no también clasificar a un torneo internacional. Miller Bolaños dejó Emelec por temas disciplinarios pese a que era uno de los jugadores de mejor rendimiento bajo Vicente Sánchez.
A mitad de temporada también sonó para Juan Pablo II de la primera división de Perú, así como en El Nacional y Delfin SC de LigaPro, sin embargo los ‘Ciudadanos’ presionaron para su regreso.
Los números de Miller Bolaños en este 2026
En este 2026 con Emelec en la LigaPro, Miller Bolaños jugó un total de 6 partidos. Marcó 1 gol, y se hizo expulsar en un partido, el cual fue su último encuentro con la camiseta azul. Ahora el futbolista está libre en el mercado de fichajes.
Miller Bolaños ya estuvo en Guayaquiil City
En resumen
- Miller Bolaños está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Guayaquil City FC.
- El volante ofensivo dejó Emelec por motivos disciplinarios tras disputar solo 6 partidos y anotar 1 gol en 2026.
- Juan Pablo II de Perú, El Nacional y Delfín SC también se interesaron en su fichaje antes de que optara por el cuadro ciudadano.