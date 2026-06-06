Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, liquidó la polémica de James y Petro con 3 palabras

Néstor Lorenzo quiere terminar la polémica que está englobando ahora mismo a la Selección Colombia. Después del cruce entre James Rodríguez y la hija de Gustavo Petro y los miles de mensajes, el DT dijo 3 palabras en rueda de prensa para terminar con todo.

El DT atendió a los medios de comunicación y advirtió: “Con respecto a lo que pasó ayer, nosotros fuimos a un acto protocolario, que lo hicimos con respeto y con mucho honor. Recibir la bandera es algo que lo tiene bien asumido. El equipo siempre jugó para toda Colombia“, comentó el DT.

Lorenzo comentó que esa siempre ha sido la idea de la Selección, la de estar para todos y liquidó la polémica con 3 palabras: “La arenga siempre ha sido jugamos para todos. Jugamos para 50 millones de colombianos. Y jugamos para darle alegría a ellos”, comentó muy seguro Néstor Lorenzo.

El DT se mostró muy tajante ante los rumores del malestar del plantel por el evento en el que el presidente de la República, Gustavo Petro, le entró la bandera a los jugadores. El estratega fue muy puntual con el compromiso que tiene el plantel nacional.

Néstor Lorenzo salió al frente a las polémicas que rodean a la selección Colombia por estos días. El entrenador hizo hincapié en la unión en esta previa al debut frente a Uzbekistan.



🗣️ " Jugamos para todos" pic.twitter.com/J4S8WCRGSd — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) June 6, 2026

Después de estas palabras del entrenadores y del mensaje de Gustavo Petro a James Rodríguez, se espera que la polémica entre la Selección Colombia y sus aficionados termine de una vez. El equipo nacional se encarrila a jugar su último amistoso y luego el Mundial.

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El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así quedó el fixture oficial de la Selección Colombia para jugar el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/6) a las 21H00 (CO)

Colombia vs RD Congo (23/6) a las 21H00 (CO)

Colombia vs Portugal (27/6) a las 18H30 (CO)

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En síntesis: