Tras toda la polémica: Gustavo Petro le manda un nuevo mensaje a James Rodríguez

Colombia sigue ardiendo con la gran polémica que existe después de que James Rodríguez no le diera una foto a la hija del presidente Gustavo Petro. Desde entonces no han faltado los insultos, las interpretaciones y los nuevos mensajes. Antonella, hija del presidente, subió un mensaje en sus redes sociales y Petro reaccionó.

El presidente colombiano primero publicó un emoji de corazón en sus cuentas de instagram, pero luego en su cuenta de X aprovechó para mandarle un mensaje a toda Colombia y también a James Rodríguez: “Antonella Petro le habla a James y le pide a toda Colombia apoyar la selección Colombia“, comentó el presidente.

El “encuentro” entre James y Antonella desató un momento de gran polémica en el fútbol colombiano a poco del Mundial 2026. Pese a todo este duro momento, aún desde el entorno del jugador no hay una respuesta.

Desde el entorno de James Rodríguez no han respondido a todas estas polémicas que llevan ya más de 48 horas. Solo se emitió un nuevo comunicado, por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, pero la polémica sigue y ha generado un clima “áspero” entre la ‘Sele’ y gran parte de la afición.

Antonella Petro le habla a James y le pide a toda Colombia apoyar la selección Colombia https://t.co/Zs01owQFbq — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2026

James Rodríguez va camino a su último Mundial, y ya las críticas venían llegando para el 10. El jugador casi no tuvo actividad en este semestre por estar en la MLS; donde nunca entró en planes del Minnesota. Ahora mismo, el jugador llega con poca actividad.

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¿Cuándo juega la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a las canchas este domingo, 7 de junio de 2026, cuando enfrente a Jordania en un nuevo amistoso. Será el último partido amistoso del equipo de Lorenzo antes de jugar la Copa del Mundo.

El calendario de Colombia para el Mundial

La Selección Colombia jugará en el Mundial 2026 con este calendario:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs RD Congo (23/6)

Colombia vs Portugal (27/6)

Encuesta¿James Rodríguez debe dar una respuesta? ¿James Rodríguez debe dar una respuesta? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave:

Gustavo Petro reaccionó en redes sociales a la polémica de su hija con James Rodríguez .

reaccionó en redes sociales a la polémica de su hija con . Jordania será el rival de la Selección Colombia este domingo 7 de junio de 2026 .

será el rival de la Selección Colombia este domingo . Uzbekistán enfrentará a Colombia el 17 de junio en el Mundial 2026.