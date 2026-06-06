¡Urgente! James Rodríguez le mandó este mensaje a Antonella, hija de Gustavo Petro

James Rodríguez no hizo un comunicado público, pero si le mandó un mensaje a Antonella Petro.

Este sábado 6 de junio de 2026 se terminó toda la polémica y James Rodríguez le envió un mensaje a Antonella Petro. El 10 de la Selección Colombia confirma lo que muchos aficionados pensaban y en realidad nunca escuchó la petición de la hija del presidente.

En un video compartido en redes sociales por Antonella, se reveló que James Rodríguez le ofreció la foto y también su camiseta del Mundial. Además, le agradeció todo el apoyo brindado.

“Antonella, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar?. Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial… nos vemos pronto. Pd: La próxima me hablas más fuerte, abrazo”, escribió el 10.

El mensaje de James a Antonella.

Con este mensaje se podría dar por finalizada una polémica en un clima muy particular que tuvo a toda Colombia pendiente. La Selección también se alista para su siguiente amistoso contra Jordania ahora en un mejor clima.

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así quedó el fixture oficial de la Selección Colombia para jugar el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/6) a las 21H00 (CO)

Colombia vs RD Congo (23/6) a las 21H00 (CO)

Colombia vs Portugal (27/6) a las 18H30 (CO)

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En síntesis: