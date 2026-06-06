En medio de la polémica apareció un video donde se ve a la hija de Gustavo Petro compartiendo con el ídolo de Colombia hace 10 años.

En medio de la controversia que rodea a James Rodríguez y Antonella Petro, en los últimos días comenzó a circular un antiguo video que muestra a la hija del presidente Gustavo Petro compartiendo con el capitán de la Selección Colombia cuando apenas era una niña.

Según diversos usuarios en redes sociales, el registro correspondería a 2016. En las imágenes se observa a una Antonella de aproximadamente seis años al borde del campo de juego junto al entonces astro del Real Madrid. Durante el encuentro, James le firma un autógrafo y recibe de manos de la pequeña un cartel de apoyo.

La difusión del registro ocurre pocos días después del polémico episodio vivido durante la ceremonia de entrega del pabellón nacional, realizada antes del viaje de la selección de Colombia a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.

En aquella instancia, un video mostró a James aparentemente ignorando a Antonella mientras saludaba a las autoridades presentes, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Tras el confuso episodio fue la propia Antonella quien mandó un mensaje a toda Colombia de unidad y apoyo para la selección. “A toda Colombia le digo: a nuestra Selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país. Necesitamos a James, a Lucho, a Quintero, a Montero, a Ospina, a Vargas, a Néstor Lorenzo y a todos los deportistas que nos representan internacionalmente. Vamos a darles siempre el mejor ánimo, la mejor actitud, y todo el apoyo positivo en redes“, comentó.

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“Cuando vuelvan del mundial, acá los estaremos esperando con los brazos abiertos. Ojalá ahí sí me pueda tomar la foto. Y muchas gracias por jugársela por Colombia“, agregó.

Antonella, la hija del presidente Petro, con James Rodríguez cuando tenía 6 años. pic.twitter.com/bb1oM5qOnl — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) June 5, 2026

Mensaje directo para James Rodríguez

En el video publicado en TikTok e Instagram, Petro reveló su fanatismo por el ídolo cafetero: “Te escribía cartas todos los días y bailaba rastatas como tú. Y James, tenemos algo en común. Soy zurda como tú. Por eso quería la foto. Cuando vi que te acercabas, los ojos se me iluminaron. Eres mi ídolo, mi referente. Por ti empecé a jugar fútbol y cuando me diste la mano, por dentro, aunque no pareciera por fuera, sí colapsé un poco“, confesó.

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Precisamente, el futbolista ha sido quien impulsó el fanatismo de la hija del mandatario colombiano. “El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial 2014 contra Uruguay, donde metiste un gol de volea. Nunca lo olvidaré“, reveló.