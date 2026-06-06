Ecuador vs Guatemala: horarios y canales para ver el último amistoso internacional antes del Mundial

El último amistoso de Ecuador contra Guatemala se podrá ver por estos canales.

Este domingo 7 de junio de 2026 se enfrentan la Selección de Ecuador contra la Selección de Guatemala en el último amistoso de ‘La Tri’ rumbo al Mundial 2026. El equipo de Beccacece llega a este partido sabiendo que es su última prueba antes de enfrentar a Costa de Marfil en el Mundial.

¿A qué hora comienza Ecuador vs Guatemala y en qué estadio juegan?

El partido de Ecuador contra la Selección Guatemala comenzará desde las 15H00 (EC) de este domingo, 7 de junio de 2026. El encuentro se jugará en el estadio ScottsMiracle-Gro en Columbus.

Los canales para ver Ecuador vs Guatemala

El partido se podrá ver por las siguientes señales en Ecuador:

El Canal del Fútbol (vía YouTube y App)

Las posibles alineaciones de Ecuador y Guatemala

Posible XI de Ecuador: Valle, Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Franco, Caicedo, Vite, Gonzalo Plata, Kendry Páez y Jeremy Arévalo

Posible XI de Guatemala: Morán, Herrera, Hernández, Samayoa, Pinto, Morales, Santis, Franco, Rosales, Fajardo y Méndez.

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