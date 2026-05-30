“Es español…”: hinchas colombianos reaccionan al error de Cristhian Mosquera en la final de la Champions League

Cristhian Mosquera cometió un error vital en la final de la Champions League y los hinchas colombianos reaccionaron.

En la final de la Champions League, Arsenal estaba haciendo una defensa perfecta que lo estaba llevando a ser campeón. Sin embargo, en el segundo tiempo, Cristhian Mosquera cometió un gravísimo error que le dio un penal al PSG y todo el partido cambió.

Ante esto, muchos hinchas reaccionaron en redes sociales y se fueron sobre el jugador que decidió representar a España. Los hinchas colombianos se hicieron eco en redes sociales de esa decisión y la ocuparon para criticarlo y darle con todo.

“La teoría del jugador español“. “Ese… es español”. “Es español, no colombiano”. “El que no sienta amor por Colombia no merece ser Colombiano, por tanto quien le daño la Champions al Arsenal fue un español“, fueron algunos de los comentarios contra Mosquera.

La verdad es que el error de Mosquera en ese insólito penal le cambió todo a Arsenal. Los ‘Gunners’ ya tuvieron que refugiarse más en defensa y con el marcador empatado el PSG se lanzó aún más al ataque y todo el encuentro fue un monólogo.

MOSQUERA LO BAJÓ A KHVICHA KVARATSKHELIA Y HAY PENAL PARA PSG. ¿ERA PARA DOBLE AMARILLA?



📺 La #UCLfinal, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cV1EDkHvea — SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2026

Arsenal perdió una nueva final de la Champions League y tendrá que seguir esperando para ser campeón europeo. Los ‘Gunners’ cierran una temporada con la Premier League bajo el brazo, pero con el dolor de que pudieron ganar más campeonatos.

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Cristhian Mosquera pudo jugar para Colombia

El central pudo decidir jugar para la Selección Colombia, pero al final eligió a España, eso causó que el futbolista sea muy cuestionado por los hinchas. Además, no jugará el Mundial 2026 ni con España ni con la Selección de Colombia.

Los comentarios contra Mosquera en X

Estos fueron algunos de los comentarios contra Mosquera en X:

Los comentarios contra Mosquera. (Captura de pantalla)

Los comentarios contra Mosquera. (Captura de pantalla)

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En síntesis: