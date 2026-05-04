“Se va”: La primera decisión de Millonarios tras no clasificar a los Playoffs de la Liga Colombiana

La crónica de una eliminación anunciada se terminó de consumar. Millonarios no clasificó a los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026 y ya se conoció la primera decisión que tomó tras este rotundo fracaso. “Se va”, anunció el periodista Antonio Casale.

Millonarios llegó a la última fecha de la Liga Colombiana dependiendo de otros resultados para quedar entre los ocho primeros lugares de la tabla de posiciones, pero de un momento a otro todo se le estaba dando. Internacional de Bogotá perdía con Independentie Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín caía con Águilas Doradas y Deportivo Cali empataba con Deportes Tolima.

Solo se necesitaba ganarle a un equipo como Alianza FC que tan solo tuvo tres victorias en toda la Liga Colombiana, pero se terminó empatando 2-2, y uno de los jugadores más señalados por los hinchas setenció su destino con un error que terminó en el segundo gol rival.

Millonarios y la primera decisión tras no clasificar a los Playoffs: “Se va”

Guillermo de Amores, arquero de Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

“Se va De Amores. Es información. Se va De Amores. Al contrato todavía le queda un tiempo, pero ya está pre-socializado desde hace unos meses que se va salvo que hubiera tenido una actuación rutilante este semestre. Está pre-socializado incluso con el entorno del jugador“, reveló el periodista Antonio Casale, de ESPN.

¿Hasta cuándo tiene contrato Guillermo de Amores en Millonarios?

Luego de que Casale revelara que Guillermo de Amores se va de Millonarios, el gran problema a resolver pasa a ser la longitud que tiene de contrato. Con el arquero uruguayo habrá que negociar porque tiene vínculo hasta el 30 de junio de 2027. En los cuatro partidos que atajó en el primer semestre del fútbol de Colombia en 2026 recibió 15 tiros, 7 goles y solo en un encuentro sacó el arco en cero.

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Datos clave

Millonarios empató 2-2 con Alianza FC, quedando eliminado de la Liga Colombiana I-2026.

Guillermo de Amores se va de Millonarios, según confirmó el periodista Antonio Casale.