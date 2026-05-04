¡Última hora! La Selección Colombia pierde a un jugador para el Mundial 2026

Este lunes 4 de mayo de 2026 se ha confirmado la peor noticia de todas para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. El equipo nacional perderá a Cristian Borja, como alternativa para el lateral izquierdo, después de que el jugador saliera lesionado en el partido de América.

Las alarmas se encendieron después de que Borja saliera en camilla en el último partido del América en México. Poco después el club confirmó una lamentable noticia sobre una nueva lesión en la rodilla. El jugador era una importante alternativa para Néstor Lorenzo.

En sus redes sociales, América confirmó: “El Club América informa que nuestro jugador, Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, reveló el equipo.

Borja venía con un camino irregular con la Selección Colombia, puesto que, había sido tomado en cuenta para el proceso de Eliminatorias y luego no para los amistosos recientes. Por lo cual, el jugador estaba peleando claramente por un lugar en el once titular.

Cristian Borja se lesionó y se pierde el Mundial 2026. (Captura de pantalla)

Quedan 38 días para el Mundial 2026 y ahora mismo cualquier lesión es un motivo de preocupación para los entrenadores y una clara posibilidad de quedarse fuera de la Copa del Mundo. Incluso en este momento hasta una lesión muscular es un grave problema.

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Los números de Cristian Borja en esta temporada

En esta temporada con América, Borja ha jugado ya un total de 21 partidos entre todas las competencias. Sumando más 1.200 minutos en cancha y dando solo 1 asistencia. El colombiano se había ganado un lugar como titular con las ‘Águilas’ y era fijo para el entrenador.

En síntesis