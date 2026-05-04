Robert Arboleda se fue de Sao Paulo hace pocas semanas protagonizando una gran polémica. El defensor ecuatoriano “desapareció” de los entrenamientos del club brasileño, por diferentes temas. Tiene un contrato hasta 2027 y ahora se dan detalles de su futuro.

Este lunes 4 de mayo de 2026 se reveló que Robert Arboleda regresó a Brasil, para decidir el futuro de su carrera. Según se adelanta, el defensor ecuatoriano se reunió con la directiva para tomar una decisión. El jugador aún tiene contrato hasta finales de 2027.

De acuerdo a la información de UOL Esporte, el jugador ecuatoriano y el club no descartan la posibilidad de una rescisión de contrato de mutuo acuerdo, con lo cual, el futbolista podría negociar con cualquier equipo en las próximas semanas, incluyendo clubes de Ecuador.

En los próximos días se definirá el futuro de Robert Arboleda, sobre la mesa está la posibilidad de una continuidad para el ecuatoriano, aunque esta parece ser la última de las opciones para su carrera. Por lo cual, lo más probable es una salida de Sao Paulo.

Robert Arboleda volvió a aparecer en Brasil con Sao Paulo. (Foto: GettyImages)

Estas últimas semanas Arboleda estuvo en Ecuador y se lo vio en varias ciudades y relacionado con varios equipos. El central podría pegar la vuelta a su país, sin embargo, para que este fichaje se dé la negociación del salario tiene que ser exhaustiva por lo que venía ganando el defensa en Ecuador.

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El contrato de Robert Arboleda con Sao Paulo

Robert Arboleda tiene contrato con Sao Paulo hasta finales de la temporada 2027. El tricolor, que siempre está en polémicas, es uno de los extranjeros con más partidos en el Tricolor, de ahí que, esta nueva polémica y salida no sean nada fáciles para ninguna de las partes.

¿Qué equipos están interesados en Robert Arboleda?

Son varios los equipos que vienen siguiendo el fichaje de Robert Arboleda, clubes como Vasco da Gama o Internacional de Brasil vienen preguntando por el jugador. Mientras que, en Ecuador clubes como Liga de Quito y Barcelona SC en LigaPro también podrían hacer una oferta.

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En síntesis:

Robert Arboleda regresó a Brasil este 4 de mayo de 2026 para definir su futuro.

regresó a Brasil este para definir su futuro. El defensor tiene contrato con Sao Paulo hasta finales de la temporada 2027 .

hasta finales de la temporada . Arboleda y el club analizan una rescisión de mutuo acuerdo ante el interés de Barcelona SC.