CONMEBOL y el toque de queda en Ecuador: ¿corre riesgo el partido de Barcelona SC vs Boca Juniors?

Este martes 5 de mayo de 2026 se enfrentan por la fecha 4 del grupo D en la Copa Libertadores, Barcelona SC contra Boca Juniors. El partido se disputará desde las 19H00 y hay varias dudas respecto al partido, sobre todo por el toque de queda que vive Ecuador.

Tras un decreto presidencial, la provincia de Guayas, donde juega Barcelona SC, está en toque de queda, lo cual restringe la movilidad desde las 23H00 hasta las 5H00. Por lo cual, los hinchas que acudan al estadio y la delegación de los dos equipos tiene que moverse antes de esta hora en la noche.

¿A qué hora empieza el toque de queda en Ecuador y cómo afecta al Barcelona SC vs Boca Juniors?

El toque de queda comenzará desde las 23H00. A priori, el partido no se ve afectado por esta normativa, puesto que el encuentro está comenzando a las 19H00 y terminará cerca de las 21H00. Por lo cual, hinchada y delegaciones de los equipos, además de periodistas, tendrán dos horas para salir del estadio y movilizarse a sus casas, hoteles, etc.

¿Cuáles son las restricciones del toque de queda?

En Ecuador el toque de queda irá desde el 3 de mayo hasta el 18 de mayo, se restringe la libre movilidad interna en 9 provincias y 4 cantones del país. El partido de Barcelona SC vs Boca Juniors debería realizarse con normalidad, aunque se espera que no haya muchos aficionados por dicha restricción.

¿Qué canal pasa el partido de Barcelona SC vs Boca Juniors por la Copa Libertadores?

El partido de Barcelona SC vs Boca Juniors se podrá ver por ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.

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