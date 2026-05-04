Este lunes 4 de mayo de se abrió la “Caja de Pandora” en Emelec y se confirmó que Cristhian Noboa ya no pertenece a la dirigencia del ‘Bombillo’. El ‘Zar’ reveló varios motivos para dejar la dirigencia del club y cómo su trabajo se vio limitado en todo momento.

En una entrevista para Sin Códigos en El Canal del Fútbol, Cristhian Noboa advirtió los motivos que los hicieron dejar Emelec. Además, confirmó el secreto a voces, de su salida. Hace varias fechas que el ex jugador no aparecía junto al actual directorio del plantel.

“Me gusta trabajar, me gusta ayudar, pero cuando no me dan la validación necesaria, es mejor dar un paso al costado”, comentó Noboa en su entrevista confirmando que dejó la directiva del club. Además, dio varios motivos más que lo impulsaron a esta decisión.

“Lo primero que yo dije es que no le demos mucho poder a un asesor. No se le puede dar mucho poder, todos los jugadores que yo quería traer no me dejaron“, advirtió Noboa, confirmando que él quería un mercado muy diferente al que acabó haciendo el club.

Noboa también comentó que él quiso mantener dentro de la plantilla a jugadores como Castelli o Marcelo Meli. Además, no estuvo de acuerdo en la salida de Guillermo Duró. Este cúmulo de decisiones llevaron a la “cara del proyecto” a renunciar.

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“Todo el cuerpo dirigencial no me me ayuda no me soporta porque son amigos entre ellos al momento yo decir algo de gente que nunca ha pateado una pelota me comienzan a corregir”, comentó Noboa en El Canal del Fútbol dinamitando así la realidad del club.

No hay respuesta oficial de Emelec

Ante esta explosiva entrevista y revelación de Cristhian Noboa, desde Emelec no se han dado más detalles. El club venía comenzando una buena racha de resultados en la LigaPro que se vio detenida el pasado domingo cuando perdió ante Leones del Norte.

Noboa no puso a Vicente Sánchez como DT de Emelec

Cristhian Noboa también confirma su salida advirtiendo que él no puso a Vicente Sánchez y si se va es para que todo el mérito o culpa quede sobre los encargados de este plantel. “No no estoy desuniendo al grupo, yo estoy sacando las cosas como son. Ellos pusieron jugadores, técnico, dirigentes. Yo solo puse la cara, el emelecista votó por mí”, afirmó el ‘Zar’.

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En síntesis: