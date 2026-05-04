Christian Lara fue detenido el pasado mes de abril por estar involucrado en un robo a mano armada. El ‘Diablito’ estaba en un vehículo cuando la Policía lo detuvo, mientras sus acompañantes también eran retenidos por estar asaltando un local de tecnología.

Ahora desde Diario Expreso revelan que la defensa de Christian Lara tiene un nuevo argumento para liberar al jugador de la prisión preventiva y de cualquier acusación en su contra. Este 6 de mayo se dará una audiencia para resolver la prisión preventiva del jugador.

El nuevo argumento que tiene la defensa de Christian Lara para que el jugador ya no esté en prisión preventiva es que el ex jugador de la Selección de Ecuador no participó del robo y que su presencia en el lugar respondía a su trabajo como conductor de una aplicación de transporte.

Según la información revelada por Diario Expreso, la defensa de Christian Lara también está muy decidida a que el jugador sea liberado porque habría nueva información que la justicia no tomó en cuenta, y por eso el jugador debería quedar en libertad.

Lara fue detenido en el mes de abril. (Foto: @canchaecuador)

Asimismo la Fiscalía ha avanzado con los debidos procesos y solicitó la pericia de materiales de audio y de video de aquel asalto que conmocionó a todo el Ecuador. Por lo cual, también estas pruebas determinarán el grado de culpabilidad del ‘Diablito’.

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Los años que podría ir preso Christian Lara

Christian Lara podría ir preso, en caso de ser encontrado culpable, por los próximos 4 a 5 años de acuerdo a lo que determine la justicia. El ex jugador de Liga de Quito, Barcelona SC y El Nacional, podría ser juzgado por varios delitos por la Justicia de Ecuador.

En síntesis: