Millonarios no pudo contra Alianza y se quedó eliminado de los play-off de la Liga de Colombia. Por lo cual, la hinchada quedó muy frustrada y enojada con los jugadores, pero apuntaron sobre todo a Bustos. El DT argentino no ha conseguido los resultados esperados.

Ahora de última hora, Mr. OFFSIDER de Ecuador revela que Fabián Bustos sería despedido de Millonarios en Colombia. La directiva no ha comunicado nada oficial, pero se viven horas claves en el futuro del entrenador y del equipo ‘Embajador’.

Bustos solo tiene al equipo peleando en la Copa Sudamericana, donde en la fase previa acabó eliminando a Atlético Nacional, en lo que parece ser la única gran alegría del club en este primer semestre. Ya solo jugarán partidos en este torneo en las siguientes semanas.

En rueda de prensa, Bustos también se mostró con poca autocrítica tras no poder con Alianza: “No quiero buscar excusas, pero apagamos el incendio. El club no estaba para pelear hasta la fecha 19 como lo hicimos, con los jugadores hemos hecho las cosas mejor y peleamos hasta el final. Obviamente entiendo al hincha pero el semestre no esta perdido, estamos en la Sudamericana”, afirmó el entrenador.

Bustos sería despedido de Millonarios, afirman desde Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

La nueva crisis del banquillo de Millonarios también llega en el contexto, donde Universitario está siguiendo a Fabián Bustos para que el DT pueda regresar a Perú. Aunque tiene contrato hasta finales de 2026, ahora mismo todo es incertidumbre.

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Los números de Fabián Bustos en Millonarios

En este periodo con Millonarios, Fabián Bustos ha dirigido un total de 19 partidos entre todas las competencias, campeonato local y Copa Sudamericana. Ganó 9 partidos, perdió 5 y terminó empatando 5. Llegó al club a inicios del mes de febrero.

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