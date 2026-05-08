El grande de Colombia que podría fichar a Germán Cano

Arrancan los rumores del mercado de fichajes para el segundo semestre de la Liga BetPlay y uno de los nombres que suena como posible regreso a Colombia es Germán Cano. El delantero argentino podría ser el primer fichaje de uno de los nuevos DTs del torneo.
Si Leonel Álvarez cierra con el DIM como su nuevo entrenador, uno de sus primeros pedidos ha sido Germán Cano, según medios locales. Este sería el tercer ciclo del argentino en el club.
Actualmente, el argentino está algo relegado en Fluminense de Brasil estando detrás de Kennedy y el recientemente fichado Hulk. Germán Cano podría estar abierto a cambiar de club en búsqueda de minutos.
Los hinchas se emocionan con la posibilidad de la vuelta de Cano, quien anotó 129 goles y dio 21 asistencias en 196 partidos. A nivel de títulos, ganó la Copa Colombia.
Con 38 años de edad, Germán Cano podría tener su último gran contrato antes de retirarse. Los hinchas exigen a la directiva refuerzos y mejore resultados tras quedar fuera de los play offs.
Germán Cano – DIM 2019.
En resumen
- Leonel Álvarez solicitó el fichaje de Germán Cano como refuerzo prioritario para el DIM.
- El delantero argentino de 38 años ha marcado 129 goles en sus etapas previas con el club.
- Germán Cano buscaría salir del Fluminense de Brasil ante la falta de minutos en el equipo.