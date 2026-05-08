El grande de Colombia que podría fichar a Germán Cano

Germán Cano no tiene muchos minutos en el Fluminense de Brasil y podría tener un segundo ciclo en el fútbol colombiano.

Arrancan los rumores del mercado de fichajes para el segundo semestre de la Liga BetPlay y uno de los nombres que suena como posible regreso a Colombia es Germán Cano. El delantero argentino podría ser el primer fichaje de uno de los nuevos DTs del torneo.

Si Leonel Álvarez cierra con el DIM como su nuevo entrenador, uno de sus primeros pedidos ha sido Germán Cano, según medios locales. Este sería el tercer ciclo del argentino en el club.

Actualmente, el argentino está algo relegado en Fluminense de Brasil estando detrás de Kennedy y el recientemente fichado Hulk. Germán Cano podría estar abierto a cambiar de club en búsqueda de minutos.

Los hinchas se emocionan con la posibilidad de la vuelta de Cano, quien anotó 129 goles y dio 21 asistencias en 196 partidos. A nivel de títulos, ganó la Copa Colombia.

Con 38 años de edad, Germán Cano podría tener su último gran contrato antes de retirarse. Los hinchas exigen a la directiva refuerzos y mejore resultados tras quedar fuera de los play offs.

Germán Cano – DIM 2019.

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En resumen