Marcelo Gallardo ya piensa en nuevos laterales para la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador se vio corto de laterales en estos dos amistosos y Marcelo Gallardo ya piensa en variantes.

Los laterales se convirtieron en uno de los puestos más cuestionados de la Selección de Ecuador durante los dos primeros amistosos de Marcelo Gallardo. El rendimiento ante Corea del Sur y Japón dejó dudas en las bandas y el entrenador argentino podría buscar nuevas alternativas para la próxima convocatoria.

Entre los nombres que aparecen como candidatos para sumarse a la Tricolor están Diego Palacios, Cristian Ramírez, Jhon Espinoza, Daykol Romero, José Hurtado, Layan Loor y De la Cruz. Gallardo tendrá que evaluar estas opciones mientras intenta encontrar laterales que puedan darle mayor profundidad y equilibrio al equipo.

En el fútbol ecuatoriano aparecen Jhon Espinoza, Daykol Romero y Layan Loor, mientras que entre las alternativas con experiencia en el exterior están Diego Palacios, Cristian Ramírez, José Hurtado y De la Cruz. Algunos ya conocen la Selección y otros podrían recibir una oportunidad en el nuevo proceso.

Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado fueron dos de los laterales más cuestionados durante esta gira. Ambos tuvieron dificultades para generar peligro y responder defensivamente, mientras Gallardo incluso tuvo que utilizar a Alan Franco como lateral derecho ante Japón.

La próxima Fecha FIFA de noviembre podría traer variantes en las bandas. Gallardo tendrá más tiempo para analizar a los jugadores que tiene a disposición y decidir si mantiene a sus habituales o apuesta por nuevos nombres para solucionar uno de los puestos que más dudas dejó en el inicio de su ciclo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugará el lunes 5 de octubre por el tercer puesto de la Copa Kirin contra el perdedor de la llave entre Nueva Zelanda y Panamá, el partido sería 01h30am (hora local).

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