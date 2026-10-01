Hernán Galíndez no atajó ningún penal en el Ecuador vs. Japón y esto fue lo que dijo

La Selección de Ecuador quedó eliminado por penales y Hernán Galíndez habló al respecto sobre la tanda de penales.

Hernán Galíndez fue uno de los jugadores cuestionados de Selección de Ecuador tras la eliminación ante Japón, especialmente por no haber podido detener ninguno de los penales durante la tanda. El arquero de la Tricolor habló sobre su actuación y explicó cómo vivió esos lanzamientos.

“Toqué dos, en el tercero por mala suerte me pega en la espalda, tuve dos atajadas buenas que me las cobran en offside después fue un juego de igual a igual contra un gran rival”, expresó Galíndez al referirse a la tanda de penales y a su actuación durante el partido.

Con estas palabras, el arquero dejó claro que estuvo cerca de detener dos de los penales, aunque finalmente ninguno terminó siendo atajado y muchos lo vieron como un “consuelo” sin mucho fundamento.

La actuación de Galíndez generó críticas entre los hinchas de la Selección de Ecuador, especialmente por su desempeño en los penales. Una parte de la afición pide que Gonzalo Valle tenga la oportunidad de ser titular en los próximos partidos de la Tricolor.

Galíndez, además, había decidido retirarse de la Selección de Ecuador después del Mundial 2026, pero volvió a ponerse a disposición tras el llamado de Marcelo Gallardo. Ahora, su continuidad en el nuevo proceso volverá a estar bajo análisis.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugará el lunes 5 de octubre por el tercer puesto de la Copa Kirin contra el perdedor de la llave entre Nueva Zelanda y Panamá, el partido sería 01h30am (hora local).

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“Toque dos balones, el tercero con mala suerte pega en el palo y en mi espalda”



Hernán Galindez sobre la tanda de penales entre Ecuador y Japón.



🎙️@andevillamarin desde Yokohama pic.twitter.com/HCnNsDEg61 — La Red Ecuador (@laredecuador) October 1, 2026

Hernan Galíndez – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen

Hernán Galíndez no pudo detener ningún cobro desde el punto penal en el compromiso disputado entre la Selección de Ecuador y Japón en esta temporada 2026.

en el compromiso disputado entre la Selección de Ecuador y Japón en esta temporada 2026. El guardameta de ‘La Tri’ dio la cara tras el partido y ofreció sinceras declaraciones sobre la lectura de las ejecuciones y el trabajo bajo los tres palos.

y ofreció sinceras declaraciones sobre la lectura de las ejecuciones y el trabajo bajo los tres palos. Sus palabras generan profunda repercusión en la afición patria, reabriendo la discusión mediática sobre la titularidad en el arco del combinado nacional.