Los convocados que tiene la Selección Colombia para el Mundial Sub-17, donde se incluye a un jugador de Real Madrid.

Este miércoles 11 de noviembre de 2026 se confirmaron los jugadores de la Selección Colombia que irán al Mundial Sub-17. Se destacan varias ausencias en la lista y también un nombre muy importante como el de Gorka Abascal, figura de la cantera de Real Madrid.

Finalmente se confirmó la lista de jugadores de la Selección Colombia que irán al Mundial Sub-17 a buscar la gloria. El torneo se jugará en Qatar en los próximas días y será una competencia que puede significar mucho en el crecimiento del fútbol colombiano, más aún después de ser campeones del Sudamericano Sub-17.

La lista de convocados de la Selección Colombia

Esta es la lista de los 21 jugadores convocados de la Selección Colombia:

Los 21 convocados de Colombia. (Foto: @PSierraR)

Por otro lado, aunque hay un gran talento entre estos convocados se destaca el nombre de Gorka Abascal. El joven canterano de Real Madrid pudo jugar por España y finalmente se definió por representar a la Selección Colombia en este Mundial.

También se incluye entre los convocados a Samuel Martínez, el joven crack fue fichado por el Liverpool justamente tras un gran nivel con Colombia. Se espera que el Mundial lo confirme como una de las grandes joyas del torneo.

El calendario de partidos de Colombia en el Mundial Sub-17

Así quedó el calendario de partidos que deberá jugar la Selección Colombia:

Colombia vs Japón (21 de noviembre)

Colombia vs Honduras (24 de noviembre)

Colombia vs Serbia (27 de noviembre)

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En síntesis: