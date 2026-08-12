Sucedió lo imposible: El mensaje que unió a Carlos Antonio Vélez y Gustavo Petro tras el terremoto

Lo que muchos catalogaban como imposible, sucedió después de la tragedia del terremoto que sufrió Colombia. A pesar de que el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez ha sido claro opositor de Gustavo Petro, se unió al expresidente en la premisa de un mismo mensaje por lo sucedido en el territorio colombiano.

Vélez venía de oponerse tanto a Petro como al candidato Iván Cépeda en la elección presidencial en Colombia. Sin embargo, a la hora de hablar del terremoto del 10 de agosto, tocó un tema que el expresidente había puesto sobre la mesa.

Gustavo Petro ha tenido varias reacciones después del terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter que generaron amores y odios. Desde hablar de la Central Hidroeléctrica Hidroituango, pasando por pedir que los seguidores del partido ‘Pacto Histórico’ ayuden a las víctimas y… ¡Hasta terminar coincidiendo con Carlos Antonio Vélez!

El mensaje que unió a Carlos Antonio Vélez y Gustavo Petro tras el terremoto

Carlos Antonio Vélez y Gustavo Petro. (Foto: Instagram / @velezfutbol y Getty)

Una de las primeras reacciones de Petro en X tras el terremoto en Colombia fue escribir que “la tierra grita y ¿Quién escucha sus mensajes?”. Pasaron un poco más de 24 horas desde la tragedia y este mensaje lo unió a Vélez, ya que el periodista señaló que “es tan grande nuestra patria que no han podido acabar con ella, ni los colombianos ni nosotros ni la naturaleza. Una naturaleza que está molesta por todo lo que le hacemos porque le hacemos de todo y creemos que no siente y en comillas un ser vivo“.

Gustavo Petro pidió permiso para irse de Colombia después del terremoto

Con el asunto “solicitud de autorización de salida del país”, Gustavo Petro le envió una carta a la mesa directiva del Senado de la República pidiéndole “autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional“ y “atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la Republica”.

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En síntesis