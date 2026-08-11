Jordy Caicedo la rompe en Argentina y revelan cuál sería su equipo para la temporada 2027

Este sería el equipo en el que jugaría Jordy Caicedo la siguiente temporada, tras su buen rendimiento en Huracán.

Jordy Caicedo vive un gran momento en Argentina con la camiseta de Huracán. El delantero ecuatoriano volvió a encontrar un nivel goleador con el ‘Globo’ que no se le veía desde hace años, de ahí que, ahora el goleador ecuatoriano suene para varios clubes de cara a 2027.

Caicedo está a préstamo en Huracán en esta temporada, el ecuatoriano se mudó desde inicios de año con una opción de compra. ‘El Globo’ le dio la gran oportunidad de ir al Mundial 2026, sin embargo, en este torneo, no lo aprovecharon como se esperaba.

Desde Huracán ahora confirmaron que el club hará todo lo posible para ejecutar su opción de compra y ficharlo definitivamente a finales de año. El delantero ecuatoriano pertenece al Atlas de Guadalajara. Se tiene que dar una negociación entre partes.

Por otro lado, Daniel Vega, secretario técnico de Huracán, confirmó que el ecuatoriano está haciendo todo para quedarse en Argentina por mucho tiempo y defender los colores de Huracán. “Él está haciendo todo lo posible para quedarse un rato largo en el club”, comentó en TyC Sports.

Jordy Caicedo no pudo tener muchos minutos en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

El delantero ecuatoriano fue a jugar el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, pero todos esperaban que Beccacece lo aproveche de manera diferente. El futbolista apenas y superó los 15 minutos de juego durante toda la Copa del Mundo.

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Los números de Jordy Caicedo jugando en Huracán

Con la camiseta de Huracán, Jordy Caicedo ya ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias, pero ha marcado 11 goles, siendo uno de sus mejores promedios goleadores en toda su carrera. Ha sumado en cancha ya más de 1.800 minutos.

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