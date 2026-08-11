Richard Ríos muestra su lado más humano y así busca ayuda para las víctimas del terremoto

Conoce cómo Richard Ríos busca ayuda para las víctimas del terremoto en Colombia y su gesto solidario ante millones de seguidores.

La Selección Colombia, por medio de sus jugadores, se unió en una sola voz en vísperas de buscar ayuda para las víctimas del terremoto en territorio colombiano. En esta ocasión, el turno fue para Richard Ríos con un pedido de ayuda que se sumó a los gestos de Jhon Arías, Radamel Falcao, James Rodríguez y Luis Díaz, entre otros.

Uno de los primeros en mostrar solidaridad luego de un terremoto que alcanzó una magnitud de 7.4 grados en la escala de Richter fue ‘Lucho’ Díaz publicando en su cuenta de Instagram el deseo de “mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre“.

James Rodríguez y Radamel Falcao no se quedaron atrás y se pusieron a dispocisión para ayudar diciendo que “cuenten con mis ayudas y total apoyo. Mañana todo será mejor” y “me pongo a disposición de mi país para levantarnos juntos“, respectivamente. ¿Y qué decir de Jhon Arias? La sacó todita del estadio y ya envió con recursos propios dos aviones con ayuda humanitarias para los afectados en Chocó.

Así busca Richard Ríos ayuda para las víctimas del terremoto

Ríos y un edificio afectado por el terremoto en Colombia. (Foto: Getty images)

Llegó el turno para Richard Ríos. Con más de 6 millones de seguidores en Instagram, el volante colombiano decidió publicar una historia con los datos de una alianza qe ya envió un avión a Cali con ayudas para las víctimas del terremoto. “Aquí están todos los datos para quien pueda ayudar, de esta salimos todos juntos. Por aquellos que realmente lo necesitan“, escribió Ríos.

Post de Ríos para buscar donaciones. (Foto: Instagram / @richardrios.m)

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Así habría ayudado Richard Ríos a las damnificados por el terremoto en Colombia

“Muchisímas gracias a toda la gente que sigue sumando, a todos los jugadores y a todos los artistas”, publicó Ryan Castro. Acto seguido, Richard Ríos compartió una publicación relacionada a la iniciativa del cantante urbano, lo que haría entender que se sumó a la campaña que empezó a enviar aviones con ayuda a los lugares más afectados por el terremoto: Cali, Pereira, Chocó y Manizales.

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