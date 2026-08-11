El primer mensaje de Juan Guillermo Cuadrado luego de que Petro pidiera irse de Colombia tras el terremoto

Entre ellos hay una fuerte antecedente… La jornada del 11 de agosto en Colombia tuvo como una de las noticias principales que Gustavo Petro pidió irse del país tras al terremoto y, acto seguido, apareció un primer mensaje de Juan Guillermo Cuadrado. ¿Casualidad o causalidad?

¡A los antecedentes! Petro se dio cuenta de que Cuadrado y Yerry Mina visitaron al presidente Abelardo de la Espriella y publicó en X que “hermano Cuadrado, no sé quién asesinó a tu padre de un disparo en la noche, pero es altamente probable que fueran los hombres armados que traficaban cocaína y dominaban la región. Esos hombres hoy los aplaudes y han vuelto al poder, está vez nacional. Espero no te arrepientas por el bien de nuestro pueblo común”.

Un poco más de 24 horas pasaron desde que Colombia sufrió un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter cuando la cuenta de X de la emisora ‘La FM’ publicó el documento en el que Gustavo Petro solicitó “la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional“.

Juan Guillermo Cuadrado y un mensaje luego de que Petro pidiera irse de Colombia tras el terremoto

Juan Guillermo Cuadrado y Gustavo Petro. (Foto: Getty Image)

Lejos de criticar o alegrarse por la noticia de que Petro pidió irse de Colombia tras el terremoto, el primer mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras este hecho señaló que “lo más importante en este momento es donde Dios mueve el corazón para ayudar aquellas personas que han perdido cosas materiales, que han perdido a sus seres queridos, familias, amigos y muchas cosas más. Es momento para unirnos como colombianos y mostrar la compasión, misericordia y el amor de Dios“.

¿Por qué Gustavo Petro se quiere ir de Colombia después del terremoto?

El mismo Petro señaló en la carta que le envió a la mesa directiva del Senado que pidió permiso para irse de Colombia por un año “para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la Republica”.

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