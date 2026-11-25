En Liga de Quito también hay jugadores que han levantado interés en otros equipos del exterior para el 2027.

Dentro del muy mal año que tuvo Liga de Quito en este 2026, hay algunos jugadores que aún tienen mercado. No menos de cinco futbolistas pueden ser vendidos al exterior o dentro de LigaPro.

Según Radio Mundo Deportivo, Gabriel Villamil, Gian Franco Allala, Jesús Pretell y Fernando Cornejo recibieron llamados de otros equipos. Los dos primeros han sido muy criticados en el 2026 mientras que los dos segundos son de lo poco destacado.

La mala noticia para los hinchas de Liga es que los sondeos no son de equipos que puedan pagar una millonada. A Gabriel Villamil lo llamaron desde el fútbol boliviano mientras que a Cornejo de Colo Colo.

Otros jugadores saldrán porque se les acaba el contrato, como es el caso de Deyverson, mientras otros es el club que busca venderlos, en esta lista están Janner Corozo y Ricardo Adé.

En renovaciones, el ‘Choclo’ Quintero sería renovado mientras que Alexander Domínguez se quedaría si es que arreglan en lo económico con el equipo capitalino.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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