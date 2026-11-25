América de Cali empieza a pensar en jugadores para la siguiente temporada y revelan los primeros nombres que quiere el club.

América de Cali es otro de los grandes de Colombia que empieza a pensar en lo que será la siguiente temporada. Los ‘Escarlatas’ empiezan a delinear los refuerzos que quieren, algunos con nombres de peso.

La prioridad del club ‘Mecha’ será un delantero, la prioridad seguiría siendo Duván Zapata del Torino. El club alista una oferta de más de un millón de dólares para sacarlo seis meses antes que quede libre.

Los otros nombres que suenan giran en torno también a ese puesto, el plan B del América si no llega Zapata es Franco Fagúndez, quién aún no renueva con Independiente Santa Fe.

Guillermo Paiva y Francisco Sanguinetti son otros de los opciones menos costosas para el puesto de delantero. En la línea de volantes, América se metería en la pelea por un jugador que quieren Millonarios.

Jannenson Sarmiento fue ofrecido al América para el 2027, el volante desea salir de Junior y tiene el interés de Alberto Gamero pero lo ofrecieron a Cali también para un cambio.

Los fichajes del América de Cali en el 2026

Los fichajes de América de Cali para el 2026 fueron: Darwin Machís, Marlon Torres, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Dany Rosero, Ómar Bertel, Daniel Valencia, Tomás Ángel, Jhon Murillo, Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Yhormar Hurtado, Yan Quintero, Juan Pablo Montoya y Edson Tortolero.

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