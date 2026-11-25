La Selección de Ecuador necesita obtener estos resultados en lo que queda del Mundial Sub-17 para clasificar a los 16avos.

La Selección de Ecuador perdió contra Corea del Sur en la fecha 3 del Mundial Sub-17 y terminó tercera en su grupo. El equipo nacional aún tiene la chance de entrar a los 16avos del torneo, pero para esto necesita que otros resultados lo acompañen.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar a los 16avos del Mundial Sub-17?

La Selección de Ecuador ya casi que está clasificada como mejor tercero a los 16avos del Mundial Sub-17. Con 4 puntos se encamina a ser de los mejores en esta tabla y solo una combinación milagrosa de 6 resultados lo dejaría fuera. El jueves, 26 de noviembre, ya puede clasificar.

Resulta que ahora mismo la Selección de Ecuador tiene 4 puntos en la tabla de posiciones de los mejores terceros y se ubica en la posición 3 de esta zona. Por lo cual, 3 terceros ya no pueden alcanzar los 4 puntos de Ecuador y son 4 los que se quedan eliminados.

¿Contra qué rival le podría tocar a la Selección de Ecuador?

El rival de la Selección de Ecuador todavía no está determinado, puesto que, la FIFA define los 16avos con una tabla general de mejores equipos. Por lo cual, todo se encaminaría para que Ecuador se termine enfrentando a uno de los mejores punteros del torneo.

¿Cuándo comienzan los 16avos del Mundial 2026?

Los 16avos del Mundial 2026 comenzarán oficialmente el próximo domingo, 29 de noviembre de 2026.

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En síntesis:

Selección de Ecuador terminó tercera de grupo tras perder ante Corea del Sur en fecha 3.

terminó tercera de grupo tras perder ante en fecha 3. 4 puntos suma Ecuador ubicándose tercero en la tabla de mejores terceros del Mundial Sub-17 .

suma ubicándose tercero en la tabla de mejores terceros del . Domingo 29 de noviembre de 2026 comenzarán oficialmente los 16avos del torneo juvenil.