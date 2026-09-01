Tras la salida de Fabián Bustos, Millonarios confirmó la noticia que tenía en vilo a los hinchas: “Sigue”

En Millonarios hubo un revolcón que muy pocos veían venir a esta altura del fútbol de Colombia en 2026. Fabián Bustos dejó de ser el entrenador de Millonarios el primero de septiembre y luego de esto los hinchas estaban en vilo por una narrativa que se desmintió con una confirmación: “Sigue”.

Todo empezó cuando el periodista Juan Felipe Cadavid, de la emisora ‘La FM‘, publicó la primicia que Bustos salía de Millonarios. Acto seguido, Antonio Casale, de ‘ESPN’, no solo dijo que los directivos del equipo albiazul le pidieron al DT argentino que dejara el cargo, también habló del futuro de Ariel Michaloutsos.

Millonarios está en proceso de venta y las personas que realizan el empalme están estudiando cada detalle antes de estampar la firma por un negocio que sería superior a los 65 millones de dólares. Con este contexto, Casale instaló la narrativa que Michaloutsos podría terminar como Fabián Bustos saliendo del equipo. Las alarmas se encendieron entre los hinchas ‘embajadores‘.

Millonarios confirmó la noticia que tenía en vilo a los hinchas tras la salida de Bustos

Ariel Michaloutsos en Millonarios. (Foto: X / @gloriosoazul)

Luego de venir de una gestión de Ricardo ‘El Gato’ Pérez con muy malos refuerzos, Ariel Michaloutsos llegó a depurar el plantel, traer contrataciones como Rodrigo Contreras y lograr que Millonarios empiece a contratar jugadores que no solo están libres en el mercado. Muy pocos hinchas estarían de acuerdo con su salida y el periodista Guillermo Arango confirmó lo que le dijeron fuentes de Millonarios al respecto: “Ariel Michaloutsos sigue al frente de la direccion deportiva de Millos”.

La opinión de Carlos Antonio Vélez por la salida de Fabián Bustos de Millonarios

“Que partido tan bravo están jugando fuera de la cancha varios equipos con las actuaciones absurdas de sus dirigentes… Como uno la jode duro el otro no se quiere quedar atrás y la hace peor. Estamos llenos de señores que saben mucho de cómo hacer dinero pero nada de cómo se hace el fútbol. Hasta ahora empate… ¿Quién la va a hacer peor?”, dijo el periodista Carlos Antonio Vélez sobre las decisiones que tomaron Junior de Barranquilla y Millonarios al despedir a Alfredo Arias y Fabián Bustos, respectivamente.

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