Tras ser acusado de enfrentarse a James, así reaccionó Richard Ríos al retiro del ’10’ de la Selección Colombia

Conoce los detalles de la reacción de Richard Ríos ante el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia tras los rumores de un enfrentamiento.

Era una de las reacciones más esperadas… La noticia deportiva del 15 de septiembre en el mundo del fútbol fue el retiro de James Rodríguez y Richard Ríos no dudó en reaccionar después de que se le acusara de enfrentarse al ’10’ de la ‘Tricolor’.

¿Tema aclarado? James se quedó con la espinita de no salir por todo lo alto de la Selección Colombia, ya que hizo un mal Mundial 2026 al no registrar ni goles ni asistencias. Solo se destacó en uno de los cinco partidos, contra Portugal, pero sus compañeros lo reconocieron. Incluso, Ríos también lo hizo.

“A Richard Ríos le pusieron una cruz en la selección, el día que se enfrentó al poder de James Rodríguez. Ese día le pusieron una cruz, y ese día empezaron a hurgar a ver quién lo podía reemplazar, y participaron los empresarios”, reveló el periodista Carlos Antonio Vélez. Ahora, la duda era cómo iba a reaccionar el volante ante el retiro del ’10’ de la Selección Colombia.

Así reaccionó Richard Ríos al retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia

James, Ríos y Luis Díaz. (Foto: Getty)

A pesar de ser acusado de enfrentarse a James en la Selección Colombia, Ríos no se contuvo y reaccionó al anuncio de que el ’10’ no jugará más en la ‘Tricolor’ con un apodo de por medio. “Gracias por tanto genio”, publicó Richard Ríos y la lluvia de ‘Me Gusta’ llegó en 3, 2, 1…

Reacción de Ríos al retiro de James de la selección. (Foto: IG / @jamesrodriguez10)

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El primer partido de la Selección Colombia que se jugaría con Ríos y sin James Rodríguez

A la espera de saber si Richard Ríos está en la convocatoria de la Selección Colombia para la fecha FIFA de septiembre y octubre, todo apuntaría a que el partido amistoso contra México del sábado 26 de septiembre a las 8:00 P.M. en Baltimore, Estados Unidos, sería el primer encuentro de la ‘Tricolor’ con Ríos y sin James Rodríguez.

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