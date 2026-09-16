Mientras Messi ganó su título 48 con récord incluido, los títulos que tiene Cristiano Ronaldo

El legado continúa con un nuevo trofeo. Lionel Messi logró levantar el título 48 de su carrera con récord incluido tras la victoria de Inter Miami a Cruz Azul en la Campeones Cup 2026 y fue inevitable preguntarse: ¿Cuántos tiene Cristiano Ronaldo?
Messi no solo marcó un golazo de cabeza para abrir el marcador ante Cruz Azul al minuto 24 del primer tiempo, también registró una asistencia a Casemiro para que Inter Miami setenciara la victoria 2-0. ¿Faltaba algo más? Claro que sí, un nuevo récord para adornar el título 48.
Según informó el periodista Fabrizio Romano, “Lionel Messi, el jugador más rápido en la historia de la MLS en alcanzar 100 goles para su club en todas las competiciones”. Leo lleva 155 contribuciones de gol en 114 partidos: 100 goles, 55 asistencias. Ahora, la pregunta era: ¿Tiene más o menos títulios que Cristiano Ronaldo?
La diferencia de títulos que le lleva Lionel Messi a Cristiano Ronaldo
Messi y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty)
Con el título que ganó Inter Miami en la Campeones Cup 2026, Lionel Messi llegó al campeonato 48 de su carrera (4 con Inter Miami, 6 con la Selección Argentina, 35 con FC Barcelona y tres con PSG) y, de esta manera, amplió la ventaja a 10 títulos frente a los 38 que tiene Cristiano Ronaldo: uno con Sporting Lisboa, tres con Al-Nassr, tres con Portugal, cinco con Juventus, 16 con Real Madrid y 10 con Manchester United.
Mientras Messi pagó 12 millones de euros por Eldense, esto invertiría Cristiano Ronaldo para ser dueño del Al-Nassr
¿Quién se retiraría primero, Messi o Cristiano Ronalo?
Si vamos a los contratos de cada uno, el que se retiraría primero sería Cristiano Ronaldo, ya que tiene vínculo con Al-Nassr hasta el 30 de junio de 2027. ¿Y Messi? El ’10’ argentino renovó contrato con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2028.
Encuesta¿A quién le ganó Inter Miami en el título 48 de Messi?
¿A quién le ganó Inter Miami en el título 48 de Messi?
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Datos clave
- Lionel Messi conquistó su título 48 tras ganar la Campeones Cup 2026.
- Messi supera por 10 títulos a Cristiano Ronaldo, quien suma 38.
- Leo Messi alcanzó 100 goles con Inter Miami en apenas 114 partidos.