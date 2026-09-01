Alfredo Arias rompe el silencio sobre su salida de Junior: “Estoy dolido…”

Alfredo Arias confesó cómo fue su salida de Junior y sorprende a todos con sus palabras.

Alfredo Arias fue bicampeón del fútbol colombiano con Junior en menos de 1 año, sin embargo, los malos resultados de este segundo semestre, sumado al fracaso de la Copa Libertadores, hicieron que el DT deje el cargo. Junior confirmó su despido y ahora él rompió el silencio.

En diálogo con Win Sports, Alfredo Arias dio detalles de lo que fue su polémica salida de Junior y solo se mostró muy contrariado por el momento en que se dio, puesto que, el estratega bicampeón, consideraba que aún podría darle la vuelta a este mal momento.

“La familia que maneja el club es muy respetuosa, muy educada, eso es muy raro en el fútbol. Es difícil encontrar personas tan respetuosas (familia Char). Las formas fueron las correctas. Estoy dolido porque fuimos bicampeones y cinco partidos después ya no estoy“, sentenció Arias en Win.

Para Arias el clima como local ya estaba cambiando, el DT empezó a tener roces con ciertos hinchas, y en ruedas de prensa, también quedó enfrentando con periodistas. Estas “pequeñas batallas” fueron complicando más aún su proceso y llevándolo a este cierre.

👔⚽ “La familia que maneja el club es muy respetuosa, muy educada. Es difícil encontrar personas tan respetuosas. Estoy dolido porque fuimos bicampeones y cinco partidos después ya no estoy”, Alfredo Arias, técnico.#DespiertaWIN pic.twitter.com/qe1YuakeHn — Win Sports (@WinSportsTV) September 1, 2026

Arias no se va de Junior sin criticar a ese sector de la hinchada, que primero lo aplaudió y después le llevó una bandera en su contra. “Ni lo esperé, ni me lo dijeron. Sí noté que había en el estadio algo raro. Me insultaban. (…) Aparece una bandera, de los mismos que hace 5 partidos nos trajeron en caravana desde el aeropuerto“, agregó el DT.

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Los números de Alfredo Arias en Junior

Arias se va como uno de los entrenadores más exitosos de este tiempo en Junior. El DT dirigió un total de 74 partidos entre todas las competencias. Ganó 33 partidos, empató 18 y perdió también un total de 23 encuentros. El DT se marcha con dos campeonatos bajo el brazo.

El nuevo DT de Junior

A falta de confirmación oficial, el nuevo DT de Junior es Sebastián Viera. El ex portero y capitán del club “regresa a casa” para asumir el reto más importante de su carrera como entrenador. Será el reemplazo de Arias.

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En síntesis:

Alfredo Arias confirmó su salida de Junior tras ser bicampeón y dirigir 74 partidos.

confirmó su salida de Junior tras ser bicampeón y dirigir 74 partidos. Win Sports fue el medio donde Alfredo Arias opinó sobre su salida de Junior.

fue el medio donde opinó sobre su salida de Junior. Sebastián Viera se perfila como el nuevo DT de Junior en reemplazo de Arias.