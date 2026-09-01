¡Última hora! Nelson Deossa eligió a su equipo para esta temporada

El volante colombiano tenía varias ofertas para seguir su carrera en este 2026, y ahora finalmente se confirmó el futuro.

Nelson Deossa fue uno de los jugadores colombianos que más estuvo moviendo el mercado de fichajes. El volante colombiano no dejó de sonar para equipos de Europa y hasta de Sudamérica. Vasco Da Gama fue uno de los clubes que más cerca estuvo de ficharlo.

Finalmente, en este último día de mercado se confirmó que Deossa se quedará en el Real Betis. Aunque hubo muchos interesados en quedarse con su fichaje, el colombiano y el Betis no se mostraron convencido por ninguna de las ofertas de este mercado.

Por lo cual, de acuerdo a la información de Pipe Sierra, el Betis seguirá contando con Nelson Deossa en esta temporada. El volante también se ha ganado de nuevo la confianza de Manuel Pellegrini, por lo cual, se quedará en el equipo de Sevilla.

Para Deossa también esto representa una “nueva oportunidad” de brillar en una Liga de Europa muy importante como la española. Además, el jugador podrá seguir sumando minutos en un campeonato muy competitivo con la intención de ganarse un lugar también en la Selección Colombia.

Deossa se queda en el Betis. (Foto: GettyImages)

Aunque hubo una gran expectativa por ver a Deossa jugando en Brasil, el volante no terminó de convencerse por esa oferta. Además, el jugador también recibió hace poco una oferta del Spartak Moscú, pero no la aceptó y finalmente rechazó esa posibilidad.

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El contrato de Nelson Deossa con el Real Betis

Deossa todavía tiene un largo contrato con el Real Betis, puesto que, el colombiano firmó un acuerdo hasta la temporada 2030. Tiene un valor de mercado de 9 millones, pero las polémicas fuera de la cancha y los pocos minutos en cancha invitaron a pensar en su salida.

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