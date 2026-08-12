Este jugador de la Selección Colombia también manda ayuda para los ciudadanos afectados por el terremoto en Colombia.

Los jugadores de la Selección Colombia no dejan de sorprender a las personas afectadas por el terremoto y ahora otra figura que estuvo en el Mundial 2026, manda ayuda. Jhon Arias fue el primero en este gesto y ahora un nuevo jugador se suma con un avión.

De acuerdo a la información de ‘Pipe’ Sierra, otro avión de ayuda llegará a Colombia este jueves, 13 de agosto de 2026, y será uno enviado por Jhon Córdoba. El delantero muestra su gran solidaridad con este gesto que pone muy feliz a los aficionados.

En medio del dolor, varios jugadores de la Selección Colombia vienen intentando ayudar a las personas afectadas por este terrible terremoto que golpeó a Colombia el pasado lunes, 10 de agosto de 2026. Otras estrellas del fútbol también han mostrado solidaridad a Colombia.

Córdoba ahora mismo está jugando en Rusia, pero el delantero fue protagonista en el Mundial 2026. Sin embargo, no pudo seguir jugando sobre la recta final, porque el futbolista colombiano tuvo que abandonar el torneo por una lesión muscular.

Jhon Córdoba también estará ayudando a diferentes comunidades como Condoto, Las Ánimas y Quibdó. El delantero colombiano también estaría muy pendiente en las siguientes semanas para seguir ayudando a los ciudadanos que más lo necesiten.

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El sueldo de Jhon Córdoba en el Krasnodar

Aproximadamente por temporada, Jhon Córdoba tiene un salario de 4 millones por temporada. Encara esta nueva temporada en medio de los rumores también de un posible fichaje a un equipo de Brasil como Internacional.

En síntesis: