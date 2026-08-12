Mientras Atlético Nacional donará parte de una taquilla para las víctimas del terremoto, esto hizo Millos

¡Unidos por una misma causa! Mientras Nacional donará parte de su taquilla por el terremoto, esto hizo Millonarios. ¡Entérate!

El fútbol profesional colombiano puede parar… Esa fue la premisa que apoyaron la mayoría de los equipos de la Liga Colombiana luego del terremoto que sufrió Colombia el 10 de agosto. Ahora, empezaron a llegar los gestos solidarios para las víctimas y Atlético Nacional y Millonarios dijeron presente.

Colombia sufrió el evento sísmico de mayor magnitud registrado en el país en el siglo XXI y la víctimas mortales, hasta el 12 de agosto, ya superan las 230. La primera medida de la Dimayor fue aplazar los partidos que estaban programados del lunes 10 hasta el 13 de agosto.

Las muestras de solidaridad por parte de los jugadores de la Selección Colombia como Jhon Arias empezaron a llegar y los hinchas de Millonarios empezaron a presionar. ¿Les respondió el equipo? Sí, pero no de la misma forma que Atlético Nacional decidió ayudar. Por ahora…

Los gestos de Nacional y Millonarios para ayudar a las víctimas del terremoto

Leo Castro y Juan José Arias. (Foto: Vizzor Image)

Mientras el periodista Mauricio Agudelo, del canal ‘Win Sports’, reveló que Nacional “donará un porcentaje de la taquilla del sábado (vs. Independiente Santa Fe a las 6:05 P.M.) a la tragedia que está viviendo nuestro país”, la cuenta oficial en X de Millonarios anunció que “realizó una donación económica al Banco de Alimentos que será destinada a la atención y apoyo de las personas que hoy más lo necesitan”.

El otro equipo del fútbol colombiano que también donará parte de una taquilla a las víctimas del terremoto

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Independiente Santa Fe se sumó a Atlético Nacional y anunció en sus redes sociales que “aportará un porcentaje de la taquilla del partido ante River Plate para los afectados por el terremoto”. Este partido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará el miércoles 19 de agosto a las 7:30 P.M.

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